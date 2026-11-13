El cantante puertorriqueño Daddy Yankee fue reconocido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, en una ceremonia celebrada el miércoles en Las Vegas. El artista, considerado uno de los principales impulsores de la expansión mundial del reguetón, recibió el homenaje por su trayectoria musical, su influencia sobre nuevas generaciones y su labor humanitaria.

La celebración tuvo lugar en el hotel MGM Grand y reunió a cerca de 2.000 invitados, entre músicos, productores, familiares y referentes de la industria. Durante la gala, artistas de distintos géneros interpretaron algunas de sus canciones más conocidas, en un recorrido por los éxitos que marcaron su carrera y transformaron la música urbana latina.

Con 50 años y casi tres décadas y media de trayectoria, Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, recordó sus comienzos en los barrios de Puerto Rico, cuando el reguetón todavía enfrentaba prejuicios y restricciones. El músico destacó que aquellos primeros pasos estuvieron marcados por la falta de recursos, pero también por la creatividad de una generación que buscaba hacerse escuchar.

En su discurso, el artista recordó cómo las primeras grabaciones del género circulaban en casetes producidos de manera independiente y cómo las autoridades llegaron a perseguir esa música. También destacó el camino recorrido hasta convertir al reguetón en uno de los sonidos más populares del mundo, con canciones que trascendieron idiomas y fronteras.

🏆 ¡Un momento para la historia! De leyenda a leyenda. @janetjackson entregó a @daddy_yankee el reconocimiento como Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación, celebrando su trayectoria y su contribución al crecimiento de la música latina alrededor del mundo. ❤️ #LatinGRAMMY — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2026

Un homenaje con grandes figuras de la música latina

La noche estuvo atravesada por las actuaciones de numerosos artistas que quisieron reconocer la influencia de Daddy Yankee en sus propias carreras. Entre ellos estuvieron J Balvin, Feid, Trueno, Paulo Londra, Nathy Peluso, Tito el Bambino, Farruko, Pablo Alborán y Natalia Jiménez, además de otras figuras de la música internacional.

Uno de los momentos más destacados llegó con la interpretación de Gasolina, uno de los mayores éxitos del puertorriqueño, a cargo de Tito el Bambino, Feid, Trueno y Jowell y Randy. La canción, publicada en 2004, fue fundamental para impulsar la popularidad internacional del reguetón y consolidar a Daddy Yankee como uno de sus principales exponentes.

PRESENTACION COMPLETA DE DADDY YANKEE EN LOS LATIN GRAMMY 2026 https://t.co/kDe0vhFjCd — wilmer suarez montano (@BoyFirstClass13) November 13, 2026

La ceremonia también incluyó versiones de Lo que pasó, pasó, Ella me levantó, Rompe y Despacito, además de presentaciones que combinaron el reguetón con la salsa, el pop y otros estilos musicales. El homenaje contó con la participación de artistas como Oscar D'León, Tito Nieves y Sergio George, quienes reflejaron la diversidad de influencias que acompañaron la evolución musical del cantante.

J Balvin fue uno de los encargados de dedicarle unas palabras especialmente emotivas. El colombiano agradeció a Daddy Yankee por abrir oportunidades para los artistas urbanos y contribuir a que la música latina alcanzara una dimensión global. Por su parte, el presidente de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, destacó que su trabajo transformó el sonido de la música latina y permitió que el género llegara a nuevos públicos.

Su mensaje sobre los algoritmos, la fe y la salud mental

Durante su intervención, Daddy Yankee también reflexionó sobre las dificultades personales que atravesó pese al éxito profesional. El cantante reconoció que los estadios llenos, los récords y el reconocimiento internacional no siempre fueron suficientes para encontrar bienestar personal. En ese sentido, subrayó la importancia de hablar sobre la salud mental y de reconocer las presiones que enfrentan los artistas.

El músico dedicó parte de sus palabras a su familia y a su fe cristiana, un aspecto central de su vida durante los últimos años. Además, compartió tres enseñanzas con los presentes: la importancia del carácter para sostener una carrera, el valor del servicio como condición del liderazgo y la necesidad de cuidar el bienestar espiritual.

Sin embargo, uno de los momentos más resonantes de su discurso llegó cuando cuestionó la creciente dependencia de las plataformas digitales y los algoritmos para definir qué música alcanza visibilidad. “El algoritmo no puede dictar el destino de nuestra cultura”, afirmó, al reclamar que la industria priorice también la calidad artística y no solamente las tendencias virales o las cifras de reproducción.

Finalmente, Daddy Yankee pidió construir un modelo musical en el que la tecnología esté al servicio de los creadores y no al revés. Tras recibir el reconocimiento, volvió al escenario para interpretar canciones como BOTZ, Sonríele y Lo que pasó, pasó, en una presentación que combinó su nueva etapa musical con los éxitos que lo convirtieron en una figura internacional.