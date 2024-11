La China Suárez y Franco Colapinto sacudieron al mundo del espectáculo por estas horas, luego de haber sido vistos en plena cita romántica en Madrid. La bomba explotó luego de varios rumores que trascendieron al respecto, ya que venían siendo vinculados desde hace un par de semanas pero nunca teniendo una imagen tan concreta como sucedió este sábado por la noche.

Según explicó Pepe Ochoa a través de la cuenta de X de El Ejército de LAM, la y estuvieron juntos en un prestigioso restaurante de la capital española llamado Los 33. Tras esta cita, fueron captados por Magalí Sica, una periodista que los grabó con su celular y los dejó completamente expuestos, avivando las llamas de este supuesto romance en ascenso.

La información que se dio a conocer por estas horas es que la China y estuvieron juntos “en una zona vip, muy exclusiva” y se retiraron a las 2:28 de la mañana, teniendo en cuenta que ingresaron al establecimiento cerca de las 22 horas. “Estaban abrazados y de la mano, aunque esa parte no llegué a grabarla. Salieron por la puerta principal como si nada”, explicó la periodista a través de su cuenta de TikTok.

Puede interesarte

“Están juntos. No sé si él quiere que se sepa, parecía que lo iba a regañar el padre. Ella feliz, saludando. Si no querés que te veas, no vas a ese restaurante porque ahí van todos”, se animó a confesar Magalí, dando por sentado que el romance entre el piloto y la ex Casi Ángeles definitivamente es un hecho.

Si bien todavía algunos sospechan de que esta conexión sea cierta, hace minutos se conocieron nuevas imágenes de la pareja caminando nuevamente por las calles de Madrid. Una joven captó a la y Colapinto paseando por el centro de la capital española. Todo esto abre un nuevo paréntesis, ya que esta caminata bajo el sol y en pleno se habría dado después de la noche de pasión que tuvieron este sábado. ¿Durmieron juntos?

Puede interesarte

El video es de este domingo, cuando la usuaria @itsvalentinaok se topó con ellos y aprovechó la movida del romance para sumar su granito de arena. “Te vas de vacaciones con tus amigas y te cruzas a Colapinto y a La China Suárez. Un día tranqui en Madrid con mis amigos personales”, escribió la joven en su cuenta de TikTok. En esta oportunidad, los famosos iban separados y sin hablar, llevaban gorras puestas y ella además unos lentes de sol. ¡El romance está que arde!