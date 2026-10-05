Francia atraviesa una de las mayores crisis de orden público de los últimos meses. Lo que comenzó el 17 de septiembre como una serie de reclamos estudiantiles por las condiciones edilicias y la falta de docentes en la región de París, se transformó en un conflicto nacional que afecta a más de 1.200 establecimientos.

🚨 FRANCIA: ESTUDIANTES TOMAN LAS CALLES POR LA CRISIS EDUCATIVA Manifestaciones se extienden por Francia mientras estudiantes bloquean cientos de institutos para denunciar falta de profesores, falta de recursos, aulas deterioradas y sobrecarga de alumnos. El movimiento comenzó en la región de París y se extendió rápidamente por las redes sociales. Ya se han registrado enfrentamientos con la policía y cientos de centros educativos permanecen cerrados. La protesta también coincide con el debate sobre el presupuesto de 2027 y un creciente conflicto político en torno al Gobierno francés. Video: redes sociales — Maibort Petit (@maibortpetit) October 2, 2026

Según datos del Ministerio de Educación, 24 escuelas fueron saqueadas o incendiadas desde el inicio de las movilizaciones. La violencia también alcanzó a las fuerzas de seguridad, con más de 600 policías heridos y cerca de 5.000 personas arrestadas, en su mayoría adolescentes. Ante este escenario, el gobierno confirmó que entre 400 y 500 escuelas permanecerán cerradas este lunes por falta de garantías de seguridad.

Este es el caos hoy en Francia 🇫🇷 gracias al gobierno progre de mano blanda y a los musulmanes y extranjeros que causan destrozos en el país. Esto llegará a América y a toda Europa a menos que se detenga y debe detenerse con mano de hierro decisiva. https://t.co/7sMPKYN4DM — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 3, 2026

El jefe de la Policía de París, Patrice Faure, se refirió a la situación el sábado pasado y fue contundente sobre el estado de los disturbios: “El movimiento se encuentra fuera de control”.

470 detenidos en las protestas en la huelga general de servicios públicos en Francia. La Policía está siendo salvajemente violenta contra las estudiantes organizadas que luchan por sus derechos. https://t.co/5iqUVvAg2M — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 30, 2026

La crisis también adquirió un fuerte tinte político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El primer ministro Sébastien Lecornu denunció la infiltración de sectores de la extrema izquierda en las protestas, acusación que fue rechazada por el partido La Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon. Mientras tanto, el malestar se profundiza por el proyecto de presupuesto para 2027, que contempla un ajuste de 54.000 millones de euros, cifra que estudiantes y docentes consideran insuficiente para resolver las deficiencias estructurales del sistema educativo.

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La tensión continúa en aumento con nuevas convocatorias de sindicatos estudiantiles y de trabajadores para este martes. Mientras las autoridades intentan contener los episodios de violencia, el presidente Emmanuel Macron enfrenta un desafío creciente que combina reclamos sociales, seguridad y un complejo escenario económico.