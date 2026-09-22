Un grupo de bailarinas del elenco Imperio Bachata, de la ciudad de Alta Gracia, sufrió un siniestro cuando una pantalla gigante de LED colapsó sobre el escenario mientras realizaban su presentación en Villa Carlos Paz. El hecho se produjo en el Teatro Acuario durante la competencia de danza The Summit.

A pesar del impacto de la estructura y de los momentos de tensión vividos en la sala, las integrantes de la delegación sufrieron lesiones diversas, aunque se confirmó que están fuera de peligro.

Respecto del estado de salud de las accidentadas, según lo informado, una de las jóvenes sufrió un esguince, otra debió recibir puntos de sutura en la cabeza y las demás presentaron moretones en distintas partes del cuerpo.

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Francisco, integrante de otro elenco de bailarines que presenció lo acontecido, relató la urgencia de la situación. “Estábamos compitiendo y en un momento esa pantalla de LED se vino abajo”, afirmó sobre el imprevisto técnico.

DRAMA EN CARLOS PAZ: UNA PANTALLA APLASTÓ A UN GRUPO DE BAILARINAS pic.twitter.com/H0W7s898V5 — Vía País (@ViaBsAscomar) September 21, 2026

El testigo cuestionó con dureza la organización y la falta de insumos de socorro médico inmediatos en el establecimiento. “La misma gente del evento pedía cosas para la chica que se abrió la cabeza; no tenían un botiquín ni primeros auxilios”, aseveró.

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Ante la falta de respuesta del personal del teatro, cerca de diez bailarines debieron levantar de forma manual la estructura para liberar a las heridas. “La gente del teatro brilló por su ausencia, entre casi diez de los bailarines tuvimos que levantar la pantalla porque pesaba un montón”, concluyó.

Tras lo ocurrido en el recinto de Villa Carlos Paz, se aguarda la intervención de las autoridades competentes para determinar los motivos del fallo en el montaje y revisar los protocolos de habilitación y emergencia del evento.