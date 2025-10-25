Un insólito y polémico episodio ocurrido en Bielorrusia generó indignación en redes sociales luego de que una pareja tatuara a su hijo de un año con el objetivo de participar en un concurso organizado por un streamer. El premio: un departamento valuado en 60 mil dólares.

El influencer, Andrey Burim, conocido como Mellstroy, había prometido propiedades a cambio de videos promocionales “ingeniosos”. Los padres del menor no dudaron en participar, pese a que el bebé lloraba de dolor durante el procedimiento

“No sabíamos cómo sorprenderte, Mellstroy, así que decidimos hacerle un tatuaje a nuestro hijo de un año. Llevamos tres años viviendo de alquiler y no podemos permitirnos comprar un piso. Estamos hasta las orejas de deudas. Nos encantaría ganar este concurso”, dijo la madre del niño en la grabación.

La clip provocó un rechazo masivo en redes sociales, y llamó la atención de Ekaterina Mizulina, directora de la Liga de Internet Segura y protectora de internet rusa, quien solicitó que se inicie una investigación criminal y que se verifique si el tatuaje es real o no.