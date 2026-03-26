La competencia de Miss Grand Tailandia 2026 registró un momento en la pasarela que muy pocas veces se ha podido ver, pero no es común dentro de un concurso de belleza. Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani, protagonizó un percance mientras realizaba su presentación ante el jurado y el público.

Durante el recorrido, la concursante perdió una pieza de una prótesis dental, la cual cayó al escenario frente a las cámaras que transmitían el evento en vivo hacia los espectadores en plataformas digitales. Prácticamente perdió sus dientes, algo inaudito para todo lo que hay en juego dentro de la competencia.

A pesar del incidente, Chanago mantuvo la compostura en el escenario. La candidata recuperó el elemento con discreción y continuó con su rutina de modelaje sin interrumpir su participación ni perder el gesto. Esta reacción generó comentarios en redes sociales, donde los videos del momento se difundieron; mientras algunos usuarios señalaron el descuido, otros destacaron la capacidad de la modelo para resolver la situación bajo presión.

¿Quién es Kamolwan Chanago?

Kamolwan Chanago, también conocida por su apodo "Panda", es una modelo y reina de belleza tailandesa que actualmente ostenta el título de Miss Grand Pathum Thani 2026. Se formó en el modelaje profesional y destaca por su estatura y manejo de la pasarela, que son sus puntos fuertes, de acuerdo con la crítica mundial.

Actualmente, Kamolwan es una de las candidatas que compiten por la corona nacional. Su meta es ganar la final el próximo 28 de marzo para convertirse en la sucesora de Malin Chara-anan y viajar a la India para representar a Tailandia en el Miss Grand International 2026. Lamentablemente, la crítica mundial asegura que este incidente le costará la corona.

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¿Qué es Miss Grand Tailandia?

Este suceso ocurre en la etapa del concurso nacional, el cual enfoca su atención en el espectáculo y el desempeño en escena. Un total de 77 candidatas continúan en la carrera por el título y afinan detalles de oratoria o presencia tras la etapa previa. El incidente de la representante de Pathum Thani atrajo la atención sobre la competencia.

La final de Miss Grand Tailandia se llevará a cabo el 28 de marzo en el MGI Hall de Bangkok. La ganadora de esa noche obtendrá el derecho de representar a su país en la etapa internacional del certamen, la cual tendrá como sede la India a finales de este año. Los organizadores confirmaron que las concursantes se encuentran listas para la gala, donde se evaluará la estética, el carisma y la resiliencia demostrada en momentos de crisis como el que ocurrió recientemente en el escenario.