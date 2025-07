Una bloguera argentina llamada Clara Cardinalli se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales tras compartir los resultados de un particular experimento que llevó a cabo durante el último año: salió con un hombre de cada uno de los 12 signos del zodíaco y tomó nota de todo.

Según supo Noticias Argentinas, la joven, que se presenta como "una chica que tiene citas con todos los signos", compartió sus conclusiones en un video donde, con humor, describe a cada uno. "Estas fueron mis experiencias", anunció antes de comenzar su desopilante resumen.

El uno por uno de los 12 signos, según la experiencia de Clara:

Aries: "Muy copado pero muy intenso. Los recomiendo para divertirse".

Tauro: "Muy buenos planes pero muy terco. Si es una persona que le gusta discutir, no te vincules con chicos de Tauro".

Cáncer: "Se armó una peli que no es. Me quiso presentar a su familia".

Leo: "Hablar con un Leo es como tener una conversación con un yoyo. Yo yo yo yo yo. Igual los amo, son las personas más sexis del zodíaco".

Virgo: "Organizado, pero me desinfectó las manos".

Libra: "No entendí si le gusté o no. Se chamullan a todos".

Escorpio: "Indescifrable, vengativo y estuvo con una amiga".

Sagitario: "Extremadamente libre. Es la pareja ideal si tenés ganas de irte a vivir a Madrid un año".

Capricornio: "Boyfriend material, pero no me da el CV. Lo único que les interesa es laburar y generar plata".

Acuario: "Ni mejor ni peor, demasiado distinto. No vamos a entender nunca a la gente Acuariana".

Piscis: "Romántico, sensible, pero muy colgado. Realmente puede olvidarse que está saliendo con vos".

Tras completar su "investigación" con hombres, la bloguera cerró su video con un anuncio que generó aún más expectativa. "Se vienen las minas. Voy a probar con mujeres. Si, escucharon bien", concluyó, anticipando la segunda parte de su experimento zodiacal.