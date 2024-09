Una joven se volvió viral en las redes sociales después de compartir su experiencia al despertar en una lujosa propiedad en Laggon Pilar, situada en la Zona Norte de Buenos Aires. La historia rápidamente generó un intenso debate sobre el estilo de vida en los barrios privados. La chica compartió el video, que ya tiene más de 900 mil reproducciones, en su cuenta de TikTok, donde ofrece un relato detallado de su recorrido inesperado.

El clip muestra que la joven había salido a bailar la noche anterior y terminó en la casa de un chico “desconocido” con quien había compartido la velada. Al despertarse, se mostró asombrada por las comodidades y la ubicación privilegiada del departamento. En sus propias palabras, la chica mencionó: “Anoche fui a bailar y amanecí en la casa de un cheto que ni siquiera está. Pero recién me mandó un mensaje y me dijo que me cocine lo que quiera”, lo que refleja la hospitalidad del joven que la había recibido.

La joven decidió aprovechar la situación y documentó su experiencia con un video titulado “Un día en la casa de un cheto”. El clip, muestra cómo la joven inspecciona la residencia y se enfrenta a un inesperado desafío al intentar usar una cocina eléctrica, tecnología que desconocía. “La cocina era eléctrica y no sabía cómo se utilizaba”, explicó en el video.

Mientras esperaba que su comida se preparara, la chica decidió salir al balcón para disfrutar del sol y las vistas. " Mientras se hace esa milanesa vamos a descansar un ratito “, comentó mientras se acomodaba en una silla para relajarse. La residencia, que incluía una laguna de agua clara, impresionó particularmente a la visitante. “¿Están preparados para esto? “, le preguntó a sus seguidores, mostrando el impresionante paisaje.

Además de documentar el lujo de la residencia, también quiso ser atenta y dejó la habitación ordenada antes de partir. “Le doblé la ropa y le hice la cama“, detalló en el video, mostrando así su gratitud hacia quien la había hospedado. Después de una mañana de sorpresas y exploraciones, se dirigió finalmente a la salida.

El video despertó un debate en las redes sociales sobre la autenticidad del estilo de vida que representa la expresión “cheto “. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en opinar. Algunos comentarios: “Ningún cheto tendría electrodomésticos blancos” y " yo me esperaba una mansión con un helicóptero estacionado en el patio“. Este tipo de reacciones demuestra cómo el término “cheto” puede tener diversas interpretaciones y cómo la percepción del lujo varía considerablemente entre personas.