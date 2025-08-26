Una tormenta de arena impactó este lunes en el área metropolitana de Phoenix, Arizona, dejando a unas 39.000 personas sin suministro eléctrico, afectando el tránsito en las rutas y provocando la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor.

El fenómeno, conocido como haboob, se formó junto a tormentas eléctricas y fuertes vientos, reduciendo la visibilidad a apenas 400 metros en toda la zona urbana.

Según PowerOutage.us, la mayoría de los usuarios sin electricidad se encontraban en el condado de Maricopa, donde se concentra gran parte de la población del estado.

El Departamento de Transporte de Arizona advirtió en redes sociales que, ante estas condiciones, “no se debe conducir hacia una tormenta de arena, pero si estás conduciendo cuando una te alcanza, detente en la orilla, cuida tu vida”.

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Una enorme tormenta de polvo golpea Phoenix, Arizona, reduciendo la visibilidad y generando alerta en la región.pic.twitter.com/58gwFxtvTq — UHN Plus (@UHN_Plus) August 26, 2025

Vuelos demorados y árboles caídos

La nube de polvo también impactó en la operación aérea. Los despegues en el Aeropuerto Sky Harbor quedaron suspendidos por “clima extremo”, informó Heather Shelbrack, subdirectora de aviación para relaciones públicas de la terminal. Recién hacia la noche los vuelos fueron autorizados nuevamente, aunque con demoras de entre 15 y 30 minutos.

En localidades vecinas, como Gilbert, varios semáforos quedaron fuera de servicio y la policía reportó la caída de árboles en diferentes puntos de la ciudad.

🌐|🇺🇸 Tormenta masiva de arena golpeó Phoenix, Arizona el día de hoy. pic.twitter.com/F3i7kH9G9C — TruthPoint®⚡️ (@ShTolee) August 26, 2025

El meteorólogo Mark O’Malley, del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix, explicó que el patrón de lluvias de este verano ha sido “muy irregular”, con zonas muy secas y otras con precipitaciones intensas: “Eso es típico de un monzón”.