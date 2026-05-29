Momentos de tensión y sorpresa se vivieron en la Fontana di Trevi, uno de los monumentos más emblemáticos de Roma, cuando una turista decidió cruzar las barreras de seguridad y lanzarse al agua frente a decenas de personas.

Vestida con pantalones cortos, un top rojo y gafas de sol, la mujer ingresó a la famosa fuente mientras era filmada por un acompañante. Lejos de salir rápidamente, comenzó incluso a nadar dentro del histórico monumento, ante la mirada atónita de turistas y visitantes.

#Italia #Roma #FontanaDiTrevi #Turista ♬ original sound - Mira que te vi @miraquetevi Una turista colombiana fue multada con 500 euros y expulsada de por vida de la Fontana di Trevi, en Roma, después de entrar al agua para nadar mientras su esposo la grababa. Las autoridades la retiraron del histórico monumento y le prohibieron volver a ingresar al lugar. Según las autoridades italianas, el contacto humano con la fuente acelera el deterioro del mármol centenario y pone en riesgo uno de los monumentos más emblemáticos del mundo. La Fontana di Trevi recibe millones de visitantes cada año, pero entrar al agua está estrictamente prohibido. Síguenos en @miraquetevi para más noticias que importan. #MiraQueTeVi

Las imágenes del episodio no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre risas, críticas e indignación por la falta de respeto hacia uno de los sitios más icónicos de Italia.

A los pocos segundos, personal de seguridad intervino para frenar la situación. Los agentes le ordenaron salir inmediatamente del agua y posteriormente le aplicaron una multa económica por violar las normas de preservación del monumento histórico.

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Según trascendió, la sanción podría alcanzar los 500 euros, equivalentes a unos 580 dólares. Las autoridades italianas suelen mantener estrictos controles en la Fontana di Trevi para evitar daños al patrimonio cultural y prevenir conductas inapropiadas por parte de turistas.