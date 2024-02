Con un video de poco más de 3 minutos que subió el pasado lunes a la red social TikTok para expresar todo su enojo por los reiterados incendios forestales que afectan a distintos puntos de la Patagonia, Teresita Najda, una vecina de Villa La Angostura, generó un sinfín de reacciones en torno a su efusivo reclamo. "No me siento representante de nadie ni dueña de la Patagonia, es un punto de vista personal sobre cosas que vi que sucedieron, sobre todo en los últimos años, a partir de la pandemia", aclaró la joven.

Fotógrafa y community manager de profesión, Tere, tal cual la apodan sus amigos y familiares, nació y se crió en Villa La Angostura, uno de los puntos turísticos más visitados en la provincia de Neuquén. Desde 1995 a la fecha, o mejor dicho desde que tiene uso de razón, fue testigo de diversos desastres naturales ocasionados por la irresponsabilidad de la gente, que muchas veces no repara en que un cigarrillo tirado al piso o una botella de vidrio que queda derramada en un camping puede provocar una catástrofe ambiental.

Es por eso que a principios de semana, y en el marco de los incendios que afectan a los parques nacionales Nahuel Huapi y Los Alerces, decidió tomar cartas en el asunto y compartió la impotencia que la invade con sus seguidores.

"No vengan más de vacaciones a la Patagonia gente, no vengan más... No vengan más con esa irresponsabilidad, no vengan más con ese ego de creer que ponen plata pueden venir acá a hacer lo que les canta las re mil pelotas", comenzó Teresita su descargo, el cual al día de hoy ya acumulaba más de 7.500 comentarios.