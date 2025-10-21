Este lunes, Revista CARAS tuvo su gran gala, que rindió homenaje a las madres. Muchas de las celebridades más reconocidas del país se acercaron al Estadio Monumental para disfrutar de una jornada llena de emoción y de moda, en la que se las pudo ver junto a sus hijos e hijas.

Alrededor de las cinco de la tarde, comenzaron a llegar los primeros invitados de la gala. Estos arribos, dejaron claro que no solo se trataría de un evento donde la moda diría presente, sino que, además, uniría generaciones.

Luego de la primera toma de contacto con los fotógrafos, las invitadas vivieron un momento único, pudieron pisar el césped del estadio monumental y protagonizar una producción de fotos. Fue en ese contexto, además, que madres e hijos se sometieron a un divertido ping pong, que sacó a relucir mucho de su relación y su personalidad.

Helena Otamendi dijo que su mamá, Geraldine Neumann “cocina muy rico” y le da “buenos consejos”, aunque también que le da un poco de vergüenza que sea muy “sobreprotectora”. Gege, aseguró que la maternidad es “puro amor” y que siempre soñó con ser mamá, pero también reconoció que le resulta desafiante poner límites, aunque sus hijos se “lo han hecho muy fácil”.

Daniela Urzi contó que ser mamá es “lo más lindo que le pasó en la vida” y que le cambió “el nivel de sueño” ya que ya no duerme tan profundo. Thiago, su hijo, dijo que la modelo es muy compasiva, la definió como alguien maravillosa y reconoció que lo que más le causa gracia de la modelo es “su risa”

Lola, la hija de Pamela David se divirtió y, entre risas, reconoció que su mamá no cocina, que la tiene bloqueada en redes y que a veces intenta hacerse la adolescente, pero “no le sale”. Sin embargo, también aseguró que siempre que necesita algo sabe que puede contar con ella.

Barby Franco dijo que ser mamá es muy desafiante y que Sarah Burlando está en los famosos “terribles 2 años”, que es “su gran desafío” en ese rol. A pesar de eso, y advirtiendo que iba a romantizar la situación, definió a la maternidad como “lo mejor”.

Verónica de la Canal relató que su hijo le enseñó a ser puntual y la importancia del amor y de la familia. Valentino, por su parte, definió a su madre con el emoticón de fiesta, que lo mejor que cocina son las milanesas con papas fritas y que, aunque se las arregla solo, a veces lo asesora con sus looks.

Panam, en tanto, aseguró que la maternidad es “dejar todo de lado y vivir en función de ellos”. Que tratar de mantener la felicidad y la realización personal es n aprendizaje día a día y que motiva, apoya y trata de estar con sus hijos todo el tiempo.

Agustina Casanova definió a ser mamá como “estar presente y vivir el momento” y como la experiencia que le cambió la vida y la hace más fuerte, que, aunque ya no la deja dormir, es maravilloso de igual manera. Luego, aseguró que, si tuviese que decir lo que es la maternidad, en una palabra, esta sería “único”.

María Susini estuvo con Yaco y Moro Arana y dijo que ser mamá es aprender. Sus hijos, marcaron que es una muy buena cocinara, pero que la carne al horno y la milanesa napolitana es lo mejor que hace en ese aspecto.

Por último, Coni Mosqueira aseguró que lo mejor de ser mamá es “haber conocido a Beltran”. Luego, reconoció que duerme menos, pero que no se da cuenta y que un consejo que le hubiese gustado recibir antes de convertirse en madre es que disfrute, porque todo pasa muy rápido.

Luego de la infaltable foto para la tapa de Revista CARAS, llegó el evento principal de la noche: el desfile de madres e hijos. El restaurant La Banda, del estadio Monumental, fue el marco ideal para el broche de oro de la jornada.

Madres e hijos se subieron a la pasarela y desfilaron ante el aplauso, y las fotos, de los presentes. Dejando en claro no solo su estilismo, sino también la unión de generaciones y la personalidad de cada uno de sus pequeños y no tan pequeños.

De esta manera se cerró una nueva gala de CARAS, esta vez dedicada a madres e hijos, luego del Día de las Madres. Fue una noche mágica y un evento único, que seguramente quedará en la memoria de los presentes durante mucho tiempo.