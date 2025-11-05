Morena Rial se encuentra detenida desde fines de septiembre, cuando la policía la fue a buscar a Caballito por incumplir los requisitos que le había impuesto la Justicia el día que salió en libertad tras cometer varios robos en casas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

Luego de que le rechazaran el pedido de arresto domiciliario para poder estar con su hijo Amadeo, la vidente de los famosos se reportó sobre el tema y confirmó una triste noticia para la mediática, que continuará en el penal de Magdalena.

A través de un video Mariam Caleiro -que ya acertó otras predicciones- confirmó que le esperan días terribles a la hija de Jorge Rial. “Voy a hablar de Morena Rial. Cuando cierro los ojos y pienso en ella veo un karma muy fuerte, está metida en un lodo profundo en la parte espiritual. Es todo muy denso. Su futuro es muy escaso: va a ir de mal en peor. Es muy triste”, sostuvo.

La noticia que Morena Rial le comunicó a su mejor amigo desde la cárcel

La semana pasada, Morena Rial recibió la visita de Alan Cañete, su mejor amigo, con quien tuvo una charla sincera en la que le confirmó una noticia que lo sorprendió.

En DDM (América), el joven explicó que la mediática va a estudiar abogacía, ya que quiere progresar y darle una buena vida a su hijo Amadeo. La metodología de estudio sería online, ya que si llegaran a darle el arresto domiciliario no puede salir de la vivienda.

La primera imagen de Morena Rial en la cárcel (Foto: captura América)

Fueron semanas muy difíciles para Morena, que hace poco fue atacada por un insecto en la Unidad 51. “Estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana esto. Nadie fue a verla de los médicos, se ve que estaban viendo la tele.Me lo comentó indignada. Ahora está bien de salud pero la pasó mal", se quejó su abogado.