Con la victoria ante Racing por 3-2 como impulso, Leonardo Madelón busca consolidar un Unión sólido y bien definido para enfrentar este domingo a Gimnasia de La Plata, desde las 15, en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, por la fecha 8 del Torneo Clausura.

El DT santafesino tuvo el parate por las Eliminatorias Sudamericanas como oportunidad para recuperar a jugadores clave: Maizon Rodríguez, que se había perdido el duelo ante Racing por un esguince de tobillo, y Mauricio Martínez, con molestias físicas tras el partido en Avellaneda. Además, el equipo contará con el regreso de Lautaro Vargas y Agustín Chávez, quienes estuvieron con la Selección Sub 20 y estarán disponibles hasta el partido del domingo.

Madelón ha dejado en claro cuáles son los pilares de su idea futbolística: un equilibrio defensivo sólido, con la seguridad de Tagliamonte bajo los tres palos y una línea de cuatro confiable; un mediocampo de contención y creatividad que combine recuperación y generación de juego; y una delantera dinámica, capaz de presionar y aprovechar cada oportunidad de gol.

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El once que se perfila para visitar al Lobo platense refleja esta filosofía: Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. Cada uno de estos jugadores ocupa un lugar clave en el esquema que Madelón viene moldeando jornada tras jornada.

Tras el fin de semana de descanso, el plantel retomará los entrenamientos este lunes por la tarde, con el objetivo de pulir detalles y afianzar la idea de juego que el DT quiere imponer en cada partido. La consigna es clara: mantener el equilibrio defensivo, asegurar el control del mediocampo y aprovechar las oportunidades ofensivas.

Con estas decisiones, Madelón parece haber encontrado un rumbo definido para Unión, buscando que la regularidad y las ideas claras se traduzcan en resultados positivos en la recta final del Torneo Clausura.