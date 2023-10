Es posible que Unión no haya necesitado de una jugada muy polémica en el final del partido para justificar su victoria en el clásico. Lo estaba ganando bien. No le sobraba demasiado, pero había sido más que Colón. Tuvo media hora del primer tiempo en la que fue más que su rival y un comienzo muy bueno del complemento, donde empezó a asegurar la victoria con un lindo gol del pibe Lautaro Pérez.

Como cualquier clásico, en cualquier parte del mundo, las características del primer tiempo fueron las típicas de esta clase de partidos. Se peleó más de lo que se jugó. Mascheroni, el árbitro, intentó llevarlo con rienda corta al principio pero luego dirigió el partido con el “manual arbitral de los clásicos”: dejando escapar posibilidades muy concretas de amonestar a un par de jugadores (de ambos equipos) para evitar la acumulación de amarillas.

Unión se hizo dueño de la iniciativa a partir de los 15 minutos del primer tiempo. Lo manejó a partir de la gravitación de Bircher, la figura de ese primer tiempo. La figura táctica de Unión fue un 4-3-3 por lo que Colón, con el 4-4-2, podía ejercer mayoría de gente en el medio, sin embargo no lo logró. El único que aportó algo de fútbol fue Ibarra por izquierda, más algunas apariciones esporádicas del “Grillo” Taborda, abierto por derecha pero con la obligación natural de enganchar hacia adentro por sus características: es zurdo nato.

A Colón le faltó peso arriba. Poco y nada de Curcio y mucha voluntad sin peligrosidad de parte de Troncoso. Del otro lado, Unión fue mucho más peligroso. Y las dos situaciones más claras le pertenecieron al local. Primero fue un cabezazo de Tomás González que desvió Enrico, y luego, una pelota que perdió Ojeda adentro del área y “Pajarito” Juárez quedó solo ante el propio Enrico, pero sin ángulo propicio y el remate al primer palo fue detenido por el arquero sabalero, al cabo la figura de la visita en ese primer tiempo.

Unión aprovechó bastante la pelota quieta, porque ganó mucho en el área de Colón. Sin embargo, la parte inicial se diluyó con un 0 a 0 que le quedaba corto a Unión. Colón arrancó bien, pero de a poco fue perdiendo juego y peso físico en el partido. Unión no lo dominó, pero lo superó y le creó situaciones de gol, algo que no pasó frente al arco defendido por Meuli.

Se jugaban apenas 7 minutos del segundo tiempo y Unión consiguió su propósito. Dominaba el partido pero le faltaba el gol. Y llegó con un remate “quirúrgico” desde la media luna de Lautaro Pérez, que se metió junto al palo derecho de Enrico. La pelota pegó en el poste y se metió en el arco rojinegro. Era justicia.

De inmediato, Marini se dio cuenta de que estaba dando ventajas físicas en el medio y necesitaba refrescar el sector. Por eso ordenó los ingresos de Gozálvez y Silva, metió más gente en ese sector, quedó con tres atrás y arriesgando, como en ese mano a mano de Utrera (sí, un marcador central metido en el área como si fuese un delantero), que tapó Meuli en la jugada más clara de gol que tuvo el equipo de Chupete.

Fue la recuperación esperada de un Colón que tuvo momentos de apatía y los cambió por esa reacción que le permitió emparejar el trámite del partido. Ya en Unión había entrado Francisco Pumpido por Juárez, un volante por un delantero que sirvió también para cambiar el esquema y pasar a un 4-4-2.

El esfuerzo físico y la alta temperatura empezó a dejar secuelas en los jugadores. Esto hizo que aumentara la imprecisión. Taborda fue lo más claro de Colón por el costado derecho, mientras que Bircher y Lautaro Pérez trataban de seguir manejando la situación en el mediocampo, algo que consiguieron durante buena parte del partido.

De todos modos, ya a esa altura el partido se había emparejado y Colón tuvo una nueva chance con un cabezazo de Curcio que hizo fácil Meuli, arrojándose sobre su palo izquierdo. Mientras tanto, el arbitraje de Mascheroni agregaba confusión: demoró en amonestar, sólo lo hizo por protestas hasta que le mostró la amarilla a Utrera y confundió bastante con sus fallos, muchos de ellos equivocados.

El final del partido fue con Unión más replegado, defendiendo la ventaja alcanzada mientras Colón intentaba sin demasiada claridad la posibilidad del empate. Hasta que llegó la jugada muy polémica del final del encuentro. Pelotazo largo que llegó a las manos de Enrico, Meynier no frenó su corrida, el arquero levantó la rodilla (algo común en los arqueros) y Meynier cayó. El línea corrió hacia el área grande, Mascheroni cobró el penal y le mostró la roja al arquero sabalero. Una jugada muy polémica en el cierre del partido que generó un final accidentado, con muchas protestas y, casi cinco minutos después de la jugada, fue Meynier el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos. Meynier le pegó a media altura, junto al palo izquierdo, alcanzó a tocar Paredes con un manotazo pero no pudo impedir el segundo gol que liquidó el partido.

Hubo ocho minutos de descuento, pero el 0-2 y con un jugador menos, tornaba casi imposible la chance de la hazaña. Para colmo, Meuli se encargó de cerrar el arco con muy buenas intervenciones en el segundo tiempo, luego de haber sido un espectador de lujo en el primer tiempo.

Síntesis

Unión: Meuli; Lisandro Morales, Ludueña, Profini y Franzotti; Sottocorno, Bircher y Lautaro Pérez; Daniel Juárez, Meynier y Tomás González. D.T.: Marcelo Mosset.

Colón: Enrico; Yossen, Utrera, Sopérez y Leandro Ojeda; Taborda, Moschión, Henriquez e Ibarra; Curcio y Troncoso. D.T.: Adrián Marini.

Goles: en el segundo tiempo, a los 7 minutos Pérez (U) y a los 45 m Meynier (U) de penal.

Cambios: en el segundo tiempo, a los 16 m Silva (C) y Gozálvez (C) ingresaron Henriquez y Ojeda. A los 21 m Pumpido (U) por Juárez. A los 38 minutos, Aaron Martínez (C) entró por Taborda; Romero (U) por González y Jeremías González (U) por Lautaro Pérez. A los 44 m Paredes (C) por Ibarra. A los 49 minutos Grela (U) por Sottocorno.

Incidencias: a los 44 minutos del segundo tiempo fue expulsado Enrico, arquero de Colón.

Arbitro: Maximiliano Mascheroni (Rosario).

Cancha: Unión.