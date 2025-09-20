Unión de Santa Fe empató 2-2 con Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de local, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura y es líder momentáneo con 16 puntos.

En el partido disputado en el estadio 15 de abril, Mauro Pittón en contra abrió la cuenta para la ´Lepra´ a los 12 minutos de juego pero Cristian Tarragona de penal puso el empate a los 42. En el complemento, el paraguayo Iván Villalba anotó en su propia puerta a los 9 minutos y adelantó al ´Tatengue´ pero su compatriota Alex Arce puso el 2-2 definitivo a los 19.

Con este resultado, el equipo de Leonardo Carol Madelón alcanza lo más alto del Grupo A con 16 puntos, uno por encima de Barracas Central que perdió con Sarmiento y tres por encima de Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield, los únicos que pueden alcanzar a los santafesinos.

En la próxima fecha, Unión visitará a Banfield el viernes a las 19 horas en el estadio Florencio Sola.

Por su parte, los de Alfredo Berti se mantienen en el decimotercer puesto con 9 unidades y sigue sin poder meterse en zona de copas internacionales. En la próxima jornada, Independiente Rivadavia recibirá a Huracán el domingo desde las 18.30 horas en el estadio Bautista Gargantini.