Newell's revalidó su mejoría en el Torneo Apertura y derrotó 3-2 a Unión, en el comienzo de la jornada 15. El Tatengue se adelantó con un gol de Marcelo Estigarribia, prácticamente desde el vestuario.

Sin embargo, la Lepra lo igualó rápidamente con un tanto en contra de Matías Mansilla, tras el llamado del VAR. Más adelante, tanto Jerónimo Russo (38') como Ignacio Ramírez (76') anotaron el segundo y el tercero respectivamente.

Lucas Menossi, a falta de tres minutos para el final, descontó para el local y le imprimió suspenso al desenlace del encuentro.

Puede interesarte

Los dirigidos por Frank Darío Kudelka lograron su segunda victoria seguida como visitante (tercera en los últimos cuatro juegos) y se ubican en el decimotercer puesto de la Zona A con 13 puntos. El elenco de Leonardo Madelón, por su lado, perdió su quinto partido en el torneo y quedó sexto con 19 unidades.