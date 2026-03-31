Unión venció 2-0 a Agropecuario en el debut de la Copa Argentina. El partido se jugó en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Los dos goles del tatengue fueron de Cristian Tarragona.

El equipo de Leonardo Carol Madelón se enfrentará a Independiente en 16avos.

Tarragona hizo justicia para una victoria merecida de Unión ante Agropecuario, que le dio el paso a los 16avos de final de la Copa Argentina. El Tate ganó sin discusiones y tuvo enfrente a un rival digno, pero apareció la jerarquía del Tate para definir el resultado a su favor.

Unión lo terminó liquidando en los minutos adicionados de ambos tiempos. Y fue Tarragona, con sus dos goles, el encargado de sellar el resultado de un partido que tuvo un incuestionable ganador, pero que Unión debió definirlo antes y no esperar hasta la última jugada de ambos tiempos para asegurar el resultado ante un Agropecuario digno, aunque de menor jerarquía.

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Los dos minutos adicionados por Zunino fueron los que impulsaron a Unión a hacer lo que no había podido en la totalidad de los 45 reglamentarios. Al equipo le había faltado profundidad, apenas había tenido un remate cruzado de Palacios que se fue cerca del poste izquierdo y nada más.

Pero en esos dos minutos obligó a Mosqueira a sacar la pelota sobre la línea (era gol de Colazo), una tapada de Acosta al propio Colazo y el gol de Tarragona, de cabeza y luego de un muy buen centro colocado por Mauro Pittón desde la izquierda, que le dio la ventaja parcial.

No estuvo del todo mal, más allá de que Unión se encontró con un equipo aplicado y que planteó el partido con inteligencia (Mosqueira y Cabello fueron dos volantes que salieron con la misión de impedir el progreso de los mediocampistas laterales de Unión y que se posicionaron como defensores para formar una línea de cinco que le dio bastante solidez al equipo de Adrover).

Unión arrancó y terminó bien esa primera etapa. Lo hizo con furia, con velocidad y con decisión. Fueron los dos momentos del partido en los que consiguió sacar ventaja en el trámite. En el medio, hubo un largo pasaje de paridad. Y esto se dio porque Unión confundió velocidad e intensidad con apuro. La conclusión fueron los pases errados y esas imprecisiones que facilitaron el trabajo de un equipo ordenado y prolijo del medio hacia atrás.

Empujaba Profini, desequilibraba Del Blanco (de lo mejor del equipo una vez más) y aparecía Palacios como una alternativa individual para sacarse de encima a defensores rivales a pura habilidad. Pero los delanteros no gravitaban y el equipo se repetía en centros. Generalmente, esos envíos aéreos terminaban en la cabeza de los defensores rivales, hasta que Tarragona se encontró con una muy buena pelota en el cierre del primer tiempo para clavar, de cabeza, un gol que Unión había merecido.

Madelón tuvo que apelar a una de las ventanas permitidas cuando a los 35 minutos se lesionó Alvarez y tuvo que ingresar Vargas en su lugar. Hasta ese momento, el uruguayo había acompañado en un par de jugadas en las que no alcanzaron a verlo o prefirieron finalizarla de otra manera, sin pesar demasiado como lo hacía Del Blanco por el otro costado, convertido una vez más en el jugador del que se podía esperar algo distinto.

En el reinicio del partido, Agropecuario tuvo una chance clara para empatar el partido. Blando se lo llevó a la rastra a Ludueña, llegó hasta el fondo, metió el pase atrás, se pasaron de largo los defensores de Unión y a la pelota se la encontró Mosqueira, justo para su perfil zurdo, pero el remate final se fue por encima del travesaño.

Cumplido el cuarto de hora, se vinieron dos modificaciones en Unión. Había sido flojo el partido de Cuello (además estaba amonestado) y por eso Madelón decidió su salida para que ingrese Solari a ubicarse por la derecha. Y después, el ingreso de Estigarriba por un Colazo que no tuvo demasiada gravitación en el juego pero estuvo cerca del gol en el cierre del primer tiempo.

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Unión siguió manejando el trámite del partido sin demasiados problemas, ante un rival que solo complicaba cuando la pelota llegaba a los pies de Blando. Más allá de aquel remate de Mosqueira, a Agropecuario le costó complicarlo a Unión en defensa. Y Unión tuvo una buena chance cuando se juntaron Palacios y Del Blanco por izquierda (atención con esta dupla), que finalizó con el centro-shot del lateral rojiblanco, que Tarragona no definió con justeza, desaprovechando una inmejorable oportunidad para convertir el segundo gol, lo cual le habría dado tranquilidad para afrontar el segmento final del partido.

Más allá de que el marcador era exiguo, Unión lo había metido en un freezer y lo controlaba bien. Madelón aportó experiencia en el final, cuando decidió los ingresos de Bruno Pittón y de Menossi en lugar de Palacios y de Mauro Pittón, que previamente había tenido que elongar, seguramente por algún calambre en una de sus piernas. A todo esto, Unión tuvo dos chances. Una terminó en gol pero anulado por clara posición adelantada de Tarragona (al gol lo convirtió Solari) y en la otra, Tarragona obligó a una gran intervención de Acosta.

En el cierre del partido, tal cual ocurrió en el primer tiempo y también en descuento, Unión aseguró la victoria luego de una jugada en la que Bruno Pittón y Del Blanco durmieron la pelota por el costado izquierdo hasta que observaron el desenganche estupendo de Menossi, que llegó hasta el fondo, levantó la cabeza y colocó el pase al medio para que Tarragona la empuje y asegure el resultado.

Unión lo ganó bien, tuvo enfrente un digno rival, debió asegurarlo antes, no sufrió en defensa, tuvo algunas imprecisiones en el manejo de la pelota, algunas figuras individuales (Del Blanco en todo el partido, Tarragona por los dos goles y Profini “comiéndose” la cancha en el segundo tiempo) y aseguró el partido en los dos tiempos adicionados a los 45 reglamentarios. Se viene Independiente, un choque con el “morbo” de ese 4 a 4 que nadie olvida de hace poquitos días por la Liga.