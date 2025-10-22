Mejoró en lo individual y en lo colectivo. Colazo, Fernández en contra y Estigarribia, los goles. Tagliamonte atajó un penal.

Memoria individual y colectiva recuperada, solidez para defender y eficacia ofensiva. Con estos atributos, Unión no solo ganó bien y con holgura, sino que consiguió el objetivo prioritario que perseguía en esta segunda parte del año y el ruego a Madelón cuando lo fueron a buscar: mantener el sitial en la máxima categoría. Unión es de Primera. Y esto, al margen del triunfo totalmente justo y el momentáneo segundo puesto en la tabla de la zona A, a tres fechas del final, es lo que se festejó en la avenida.

Todo lo que pasó en el primer tiempo, lo aportó Unión. Profundidad por afuera con Vargas y Del Blanco, presión alta para recuperar la pelota en el campo rival y las jugadas de peligro. Defensa y Justicia no mostró absolutamente nada. Híbrido y estéril a la hora de atacar, solamente trató de mostrar orden. Cinco en el fondo, con Soto por izquierda y Cannavo por derecha con la exclusiva misión de intentar ponerle freno a la escalada de Vargas y de Del Blanco, sin peso arriba y con un despliegue extremadamente cansino.

Al gasto total lo hizo Unión, que recién encontró el gol a los 35 minutos en una muy buena jugada por izquierda que encabezaron Del Blanco y Palavecino, culminando con un centro al medio que primero conectó Tarragona, dio rebote Bologna y Colazo, ubicado en el lugar correcto, empujó la pelota y convirtió el gol que puso estricta justicia a ese primer tiempo que no fue nada bueno en cuanto al nivel futbolístico, pero en el que hubo un solo equipo en la cancha que lo intentó todo. Y ese equipo fue Unión.

Algunas imprecisiones de Mauricio Martínez (sorpresivas teniendo en cuenta la calidad del volante central tatengue), un Palavecino que fue de menor a mayor y terminó jugando quince minutos finales de la etapa inicial que fueron buenos, muchos centros (demasiados) que caían sobre el área de Bologna y que no eran la mejor opción, aunque el gol llegó como consecuencia, precisamente, de un centro desde la izquierda. Igualmente, Unión le puso ritmo, actitud y entrega a ese primer tiempo, frente a un equipo que cuando tuvo la pelota no lastimó nunca, fue improductivo del medio hacia adelante e hizo que la defensa de Unión tuviera una etapa inicial cómoda y sin peligro para el arco de Tagliamonte.

En el cierre del primer tiempo, Unión pudo convertir el segundo gol, cuando Mauro Pittón remató desde afuera del área, la pelota salió “envenenada” hacia el lugar en el que estaba ubicado Colazo que quiso definir y encontró el rechazo de un defensor visitante cuando la pelota llevaba destino de gol. De todos modos, sin jugar bien pero siendo más que el rival en todos los aspectos del juego, Unión se fue al descanso con una victoria merecida.

A esa intrascendencia de Defensa y Justicia la observó Soso, que de arranque de la parte complementaria ordenó tres ingresos: Lovato, Hausch y Schamine a la cancha para intentar un cambio de actitud y más compañía para un Osorio que había estado solo arriba y bien marcado por los centrales locales.

Pero a los 5 minutos, Palavecino, que había tenido un cierre muy bueno del primer tiempo, peleó una pelota, la ganó, encaró y cuando intentó el pase al medio para la entrada de alguno de sus compañeros y Damián Fernández interceptó la maniobra con tanta mala suerte que envió la pelota al fondo del arco propio, descolocando a Bologna. 2 a 0 en el arranque del segundo tiempo. Ideal para jugar el resto del partido con tranquilidad.

Sin embargo, antes del cuarto de hora tuvo Defensa y Justicia la chance de descontar cuando Fascendini se arrojó al piso para bloquear un centro bajo y la pelota le pegó en el brazo. Arasa no dudó en marcar el penal que remató Osorio y Tagliamonte, en forma espectacular y con una gran atajada junto al palo derecho, desvió el disparo desde los doce pasos.

A la pelota la empezó a manejar un poco más Defensa y Justicia y Unión se dedicó a esperar bien parado del medio hacia atrás e intentando a través de la vía del contragolpe. Pasados los 20 minutos, Madelón movió el banco: Solari y Estigarribia a la cancha, por Palacios y Tarragona. El 4-4-2 no se movió, pero intentó aportar más tenencia de pelota con Solari y mayor presencia ofensiva con Estigarribia, al margen de aportar juego aéreo.

Los aplausos de la noche se los llevó Palavecino cuando fue reemplazado por Fragapane. En su último contacto con el juego, el volante se encontró con Del Blanco (armaron una interesante sociedad) y la jugada terminó con un remate de Estigarribia que se fue apenas por encima del travesaño.

El tercero, que llegó como consecuencia de un córner bien ejecutado por Fragapane y la aparición de Estigarribia para colocar el cabezazo que dejó sin chances a Bologna, fue la frutilla del postre para una noche en la que Unión recuperó la memoria y la contundencia. Fue el momento en el que Madelón metió los últimos dos cambios con los ingresos de Gamba y Profini por Colazo (aplaudido) y Mauricio Martínez. Sin mover el esquema, respetando la figura táctica y con un 3 a 0 lapidario, el Tate se dedicó a disfrutar los últimos minutos de un partido que definió con justicia, holgura y eficacia, pudiendo incluso aumentar cuando Estigarribia quedó solo y tapó Bologna.

Unión lo ganó sin ninguna discusión, recuperando la memoria, mostrando una eficacia elogiable, seguridad defensiva y el mejoramiento individual y colectivo. Levantó un Vargas que venía de un flojo partido en Santiago del Estero, Del Blanco sigue en un muy buen nivel, el equipo tuvo solidez atrás ante un rival que lo atacó muy poco y, por las dudas, se encontró con un Tagliamonte que atajó en forma brillante un penal clave porque podría haber complicado el partido (estaba 2 a 0 arriba Unión en ese momento). Y después, la contundencia ofensiva, el buen partido de Palavecino, el ingreso saludable de Estigarribia para convertir el tercero y con chances de conseguir otro gol de no mediar la tapada de Bologna en el final. Y de yapa, el objetivo cumplido: Unión ya sabe que sigue en Primera. Y este fue el pedido, casi en forma de ruego, que se le hizo a Madelón cuando lo fueron a buscar.