El gol de Ham calló algunos gestos de contrariedad de la gente, pero el empate en el arranque del segundo tiempo obligó a recurrir a la figurita repetida: el cambio de esquema. Estigarribia se sacó la mufa y convirtió el segundo gol cuando el equipo mejoró. La frutilla del postre fue el 3 a 1 convertido por Diego Armando Díaz, que se fue ovacionado.

Iban solo 26 minutos de un partido en el que no pasaba absolutamente nada y lo de Unión era de una previsibilidad e impotencia alarmante, cuando se empezó a escuchar desde los cuatros costados el clásico “a ver si pueden oir los jugadores…”, seguido de otro canto de “guerra”: “Movete tatengue movete, movete, dejá de joder…”. En ese momento, Gonzalo Ríos había metido un chanfle en el travesaño que hizo reaccionar a la gente para que reaccione el equipo. Unión no había llegado nunca al arco de Sanguinetti, adolecía de fútbol en el medio y su aporte ofensivo se reducía a centros improductivos e imprecisos que no inquietaban a un equipo que también desparramaba limitaciones y mediocridad.

“No jugamos a nada Kily”, gritaban algunos plateistas, sin faltar a la razón. La primera aproximación peligrosa fue recién a los 36 minutos, cuando Verde le ganó las espaldas a Lautaro Ríos y a Río, los dos volantes centrales, habilitó a Domina y su remate cruzado no pudo ser conectado por Estigarribia entrando por el segundo palo.

Ahí se despertó Unión. Porque enseguida vino una muy buena jugada por izquierda entre Del Blanco y Corvalán, que terminó con el pase atrás del capitán para el remate de Domina que encontró bien ubicado a Sanguinetti. Y Unión empezó a acorralar a Banfield. Con muy poco, con las corridas de Domina (el más peligroso de todos) y algo de empuje. De fútbol, casi nada. Hasta que ya en el descuento llegó un remate de Domina otra vez, que salvó Sanguinetti estirándose sobre su palo izquierdo y el mismo Domina fue a buscar el rebote sobre un costado y metió el pase al medio que dejó pasar Estigarribia con inteligencia y capitalizó el Turco Ham para meter un remate cruzado que descolocó a todos y le dio una ventaja parcial al Tate que apenas se justificaba por lo que el equipo del Kily hizo, sin jugar para nada bien, en esos últimos diez minutos de una etapa que había transcurrido en el marco de una mediocridad total.

De fútbol, poco y nada. O mejor dicho, nada. Unión inclinó mucho el juego por el costado izquierdo, sector en el que aprovechaba Del Blanco para escalar y por el que se estacionaba Domina, pero todo se terminaba diluyendo en centros imprecisos y muy poco peligrosos. La impaciencia crecía y fue la gente que, desde las tribunas, empezó a exigir una reacción que recién llegó en el final de esa etapa. Unión no tuvo problemas defensivos a no ser por aquel remate de Gonzalo Ríos desde afuera del área que pegó en el travesaño, pero también se debió al escasísimo poder ofensivo de un Banfield débil a la hora de atacar.

Ganaba Unión y parecía que era suficiente para que algunos aplausos coronen la salida de los jugadores al descanso. Contribuía también ese gol que llegó en el final de la etapa. Con eso alcanzó para que la gente cambie lo que seguramente iba a ser una despedida son silencio y, por qué no, con algunos silbidos si es que la etapa terminaba con el marcador en blanco. Unión cumplía con uno de sus objetivos principales (ganaba), pero con una propuesta futbolística realmente pobre, que levantó un poco el nivel en los diez minutos finales de la etapa.

Unión entró dormido y regaló el empate. Llegó un pelotazo largo, no resolvieron los centrales, dejaron pasar la pelota y apareció Adoryan para dominar la pelota, gambetear a Cardozo y rematar de cara al arco para marcar la igualdad cuando apenas iban 3 minutos. Mucho le había costado a Unión ponerse en ventaja, pero eso que pudo conseguir con una ráfaga muy chiquita en el final de la parte inicial, la tiraba al tacho de basura en el comienzo del segundo tiempo con un error defensivo inexplicable.

Como viene ocurriendo en todos los partidos, el Kily estuvo obligado a cambiar el esquema nuevamente. Entraron Gamba por Ludueña y Mauricio Martínez por un Profini errático con la pelota. Línea de cuatro en el fondo y tres delanteros arriba para buscar la reacción ante un rival extremadamente limitado, pero al que le había alcanzado con muy poco para empatar el partido.

Gamba se tiró por izquierda y una excelente combinación con Del Blanco terminó con un pase atrás de éste que increíblemente marró Estigarribia, rematando en forma desviada desde buena posición. Del Blanco –junto con Domina- seguía siendo el jugador más profundo en un Unión que apenas pasado el cuarto de hora del segundo tiempo apostó a dos cambios más. Mauro Pittón y Fragapane a la cancha por Ham y Verde, con el objetivo de darle aire al mediocampo. Además del cambio de esquema, el Kily cambió la totalidad del mediocampo: Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Fragapane entraron con la misión de encontrar la pelota y de darle ese fútbol que le estaba faltando desde el comienzo del partido.

Y Unión empezó a tener situaciones. Ya había entrado Diego Armando Díaz por Domina y llegó a los 34 minutos una buena jugada, que inició Del Blanco, el toque para Gamba y la habilitación para la diagonal de Estigarribia, que llegó antes que Sanguinetti, lo dejó en el camino y definió con el arco a su disposición. Fue el premio al empuje, a la tozudez y a esa reacción que el equipo tuvo cuando llegaron los cambios que le dieron otro semblante a un Unión que había empezado dormido el segundo tiempo.

Otra vez el cambio de esquema para que el equipo cambie. Entró bien Gamba, fue más ofensivo y potente con Diego Díaz (aunque Domina fue uno de los jugadores para rescatar, junto con Del Blanco), aparecieron algunas triangulaciones por izquierda y así Unión hizo, con otro esquema distinto al inicial, algo diferente y más convincente. Faltó la frutilla del postre: el pelotazo largo para la corrida de Diego Armando Díaz, que dejó en el camino a Sanguinetti y definió. Se levantó la bandera del asistente Fernández, pero Javier Uziga (el AVAR) lo convalidó desde Ezeiza y el partido terminó con un “olé, olé, olé… Diego, Diego” que despidió la gente a este muchacho que viene de Chaco y que rubricó el resultado, en una noche que jamás olvidará.

De todos modos, al Kily le está costando muchísimo que prevalezca su idea. Ha tenido que modificar siempre el esquema. Y generalmente debió terminar los partidos con tres delanteros, abandonando prematuramente una línea de cinco que le dio resultados el año pasado pero que ya parece una idea acabada.

¿Es necesario esperar que lo golpeen para que los cambios, tácticos y de nombres, ayuden a modificar la historia? No sirve encapricharse. El Kily hizo –y hace- cosas buenas en Unión, tiene el respaldo de la gente, conoce el plantel y debe ser inteligente para darse cuenta de lo que le hace bien y lo que le hace mal a su equipo.