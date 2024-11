Con un estadio repleto con miles de cabecitas tatengues, que se destacaban más al no haber banderas (recordar la sanción de los organismos de seguridad por los hechos de violencia), el Unión del "Kily" no anduvo con vueltas para hacerse cargo de tanta ilusión, de semejante aliento y fue al frente de una. A los 4 minutos, nada más, se la puso Vargas en la cabeza a Orsini pero el ex Boca ratificó lo de arco cerrado.

Se jugaba todo del lado de Newell's, que no pasaba la mitad de la cancha en Santa Fe. La pelota, el dominio territorial, la tenencia...todo del entonado Unión. Hasta que antes de los ocho minutos, llegó el golazo que detonó el 15 de Abril.

La jugada se inició por izquierda (pelota cruzada de Corvalán), derivó a la derecha del otro lado (llegó Vargas y la metió hacia el medio) y se terminó por el medio. Antes del misil de Mauro Pittón, el amague de Bruno los descolocó a todos los de Newell's, le limpió el terreno a su hermano y la pegada fue perfecta, sorprendiendo a Macagno. Un golazo, con todas las letras.

El gol fortaleció aún más a Unión, contra casi nada de rebeldía "leprosa". Se lo perdió Corvalán de volea, Balboa la tiró arriba y se la sacaron a Orisini de la línea. Era todo del Tate, adentro de la cancha y con el griterío de la gente en las tribunas.

Hubo que esperar media hora para anotar una llegada de Newell's: probó de media distancia "Panchito" González y atajó Cardozo. Antes, el "Kily" debió mandar a Del Blanco a la cancha en reemplazo de un mareado Bruno Pittón (chocó con Orsini) y mucho antes Torrén llegó tarde para acumular su primera amarilla.

Con esa ráfaga de 20 minutos, Unión lo encerró a Newell's, lo lastimó con el golazo de Mauro y le pudo haber marcado alguno más en un entretenido primer tiempo con un estadio repleto de camisetas rojas y blancas que volvía a festejar de local, después de los dos duros golpes contra los santiagueños y contra Huracán.

El último cuarto de hora de ese primer tiempo fue, por el desgaste inicial del Tate, un poco más favorable al visitante, que de todos modos manejó la pelota pero sin tener profundidad en los metros finales. Acaso, en ese vestuario del descanso, lo que tenía que ajustar el "Kily" era la cobertura defensiva del lado de Del Blanco.

En el inicio del complemento, a los cinco minutos, se lució el uruguayo Cardozo con una doble tapada espectacular, ahogando el grito de Silvetti y evitando el empate de Schott: todo en una sola jugada donde el arquero tatengue despertó los aplausos del 15 de Abril.

Cuando parecía que Newell's, con la posesión lo equilibraba al trámite, llegó una mano de nocaut para el equipo de Ricardo Lunari. Hubo quita del Tate, salida rápida, contra encabezada por Mateo Del Blanco a pura carrera, se llevó la marca picando para afuera Balboa pero el zurdo de las inferiores metió una pelota espectacular para el otro lado buscando a Orsini que con un solo control y derechazo cruzado hizo explotar el 15 de Abril para sellar el 2-0. Faltaba mucho, pero para la expresión de este Newell's parecía sellado.

A los 20 minutos, con el 0-2, se le fueron encima un par de jugadores de Newell's a Mauro Pittón por una "rabona" en la zona de medios, entendiendo que había una acción de relaje. Más allá de la acción técnica, la queja reflejaba la impotencia de un equipo "leproso" que siempre sufrió el partido en Santa Fe.

A los 26 minutos y ganando por dos, el "Kily" movió el banco por convicción: adentro Lucas Gamba y Enzo Roldán en reemplazo de dos aplaudidos: Simón Rivero y "Rocky" Balboa. Acaso, de reojo, mirando que ya el martes a las 21 hay que ir al Libertadores de América para jugar con Independiente.

Sin despeinarse y regulando, lo fue cerrando Unión. Adentro de la cancha, control total; afuera, en las tribunas, un descontrol de miles, sin banderas pero con la gran bandera que levanta este milagroso y resiliente equipo. Volvió de la muerte con esas tres derrotas al hilo y está más vivo que nunca.

Es imposible no mirar la figura y la mano del DT, esta vez emocionado por la presencia de su padre en el 15 de Abril. "Yo fui árbitro 17 años, le digo a Kily que se calme, que lo van a tener marcado. Veo que está creciendo mucho como DT en Unión", dijo su papá que llegó desde Rosario para acompañarlo.

Gran presente y fin de una mala racha

Inhibido, desarmado con dos ventas titulares (Federico Vera y Mauro Luna Diale), con la no llegada de Fragapane, sin la contratación de ningún refuerzo y hasta con algunos fallos de VAR que le metieron la mano en el bolsillo. Contra todo eso, de la mano del "Kily", Unión se hizo resiliente y parece milagroso.

Muchos se preguntan, estando tercero ahí arriba, si le dará la nafta (ahora lo perderá por varios partidos a Bruno PIttón por fractura de maxilar) para pelear el sprint final. Por lo pronto, está tercero y en Sudamericana, lo que genera satisfacción, orgullo y sueño en su gente que armó un carnaval sin banderas en las tribunas del 15 de Abril. A falta de banderas, la fiesta se armó con miles de celulares marcando el ritmo.

Puede interesarte

En tiempos de presupuestos millonarios de los otros equipos, Unión se sacó el "Kily 6" con Cristian Alberto González. Se hace milagroso y resiliente al mismo tiempo. Gana, sube, sueña. Desata la fiesta futbolera ruidosa en un parte importante de la ciudad de Garay. Le faltan muchas cosas, le sobra corazón. En estos tiempos de tantas necesidades e impaciencia social, Unión hace feliz a su gente. No es para menos. Se sacó el "Kily 6" con su DT.