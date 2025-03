El Tate, que fue más en todo, fue la nada misma en contundencia y regaló goles de todos los colores. La Academia, en la única que construyó, lo embocó. Chau a la Copa de la Liga y ahora a pensar en la Sudamericana.

Los dos, con mente en cada copa continental (Unión en Sudamericana y Racing en Libertadores) encaraban el pendiente con una realidad: si querían tirar el “achique” en la Copa de la Liga pensando en la línea de Barracas, estaban obligados a ganar. Simple: el que festejaba, se prendía; el que perdía se despedía; el empate, los tachaba a los dos.

De principio a final de esos primeros 45 minutos en un repleto 15 de Abril, Unión fue mucho más que el multicampeón Racing de Gustavo Costas. Y no solamente fue más porque terminó con once y la visita con diez por la expulsión de Arias. Fue más en actitud, juego, tenencia y situaciones de gol. Incluso, lo peor que dejó la etapa inicial fue la injusticia del 0-0; lo mejor fue que, desde el juego en sí que se llama fútbol, el Unión del “Kily” volvió a vestirse con la ropa del Unión del “Kily” como todos esperaban.

Si hubo una máquina de hacer pájaros, Unión patentó ante Racing la máquina de no hacer goles…o la de “hacer goles errados” (aunque la construcción no exista como tal). Los erró de cerca, de media distancia y de lejos. Los erró con pelota quieta y en movimiento. Los erraron los defensores, los todo-campistas y los delanteros. Los erró con Arias, primero; con Cambeses (figuuuuraaaaaa) después. La verdad, a la hora de despilfarrar, no se privó de nada Unión. Y en el final de la noche, ¡lo erró hasta su arquero Cardozo de cabeza!.

Repasemos: 1) a los 13 minutos Ham (abrió las piernas Estigarribia, Arias tapado) besando el caño; 2) a los 16, Del Blanco (que pareció Del Piero) lo dejó solito al ex Tucumán que no calibró el zurdazo (si metía centro-atrás, solo Dómina para meterse con pelota y todo al gol); 3) a los 22 minutos, pase-bomba de Salas para atrás, rapidez de Estigarribia, salida apurada de Arias, pisotón y expulsión de VAR; 4) En la siguiente jugada, con Cambeses por Vietto, el arquero suplente (entró “frío” y estaba tapado), detuvo un tiro libre de gol al rastrón (otra vez el “Chelo”); 5) A los 34 minutos, otra vez Cambeses a Estigarribia (de nuevo, Del Blanco clave); 6) a los 38 minutos, la tocaron todos: combinación Fragapane-Dómina y otro regalo tatengue; 7) linda construcción por derecha, rebotes, centro atrás, Estigarribia solo y Cambeses en modo Rugilo by Wembley; 8) a los 46 minutos, Del Piero (o del Blanco), sombrerito, lujo, remate, reacción de Cambeses y Dómina solito se lo come apretado abajo del arco de La Bomba; 9) y 10): las dos juntas, otra vez el arquero de Racing: primero abajo, después achicando ante el chico salido desde el IPEI.

Pasando en limpio, con un diez por ciento de eficacia, si hubiera ido ganando 1 a 0. Hubiera sido lo más justo. Por juego, tenencia, actitud, control y generación. Casi diez en todo, pero aplazado mal en definición.

Unión volvió con el cambio lógico de “Caramelo” por Profini amonestado y todo siguió igual, más allá de ese descuido que Martínez casi factura. Del Blanco, entrando por atrás, se lo volvió a perder: tapó Cambeses para variar. Se lo perdió Paz de cabeza y Corvalán de cabeza. En el medio, Verde por Paz y Gamba por Fragapane. Hasta que Racing usó la única bala para “matar” a Unión en la red: error de Pardo en la cobertura, guapeada de Martínez para Salas, centro y devolución, auto-golazo de “Maravilla” para descolocar a todos y darle la bienvenida a la injusticia que no existe en este deporte hermoso.

Después aparecieron todos esos cambios, de nombres y esquema, que esta vez no tuvieron la culpa de nada. Siguió errando Estigarribia sin parar, el travesaño le dijo que no a Gamba (desvío mediante), otra vez falló el ex “9” de Tucumán y hasta el mismo golero uruguayo Cardozo se lo perdió de cabeza en el arco de la Redonda.

Jugando el mejor partido del semestre, por producción propia y por la jerarquía del rival de turno, Unión perdió injustamente con Racing y se despidió de la Copa de la Liga. Esta vez, nada que reprochar: ni a los jugadores, ni al “Kily”, ni al esquema y mucho menos a los cambios. Ahora, para ahogar penas, no le queda otra al Tate que pensar en un buen trago con la otra Copa. La Conmebol Sudamericana.