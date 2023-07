Unión, que aún no logró ganar en el inicio del ciclo de Cristian "Kily" González como DT, recibirá hoy a Platense en uno de los tres partidos que le darán continuidad a la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol.



El encuentro se jugará a partir de las 14 en el estadio 15 de Abril, de Unión, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la TV Pública.



El equipo "Tatengue" inició un nuevo ciclo con el "Kily" González, luego de la intempestiva salida del DT anterior Sebastián Méndez para irse a dirigir a Vélez, y no logró aún quedarse con un triunfo, ya que perdió en Tucumán con Atlético (1-0) y empató con Boca en Santa Fe y con Talleres en Córdoba, en ambos casos cero a cero.



El "Tatengue", que tiene 25 puntos y es uno de los involucrados en la lucha por evitar el descenso, sufrirá una baja sensible, la de su mejor jugador, el mediocampista ofensivo Imanol Machuca, suspendido.



Platense, que tiene 32 puntos y también necesita sumar para asegurarse su permanencia en la máxima categoría, viene de superar el fin de semana a Sarmiento de Junín por 1 a 0.



El historial entre ambos es de 51 partidos y está igualado con 18 triunfos para cada uno y 15 empates.

Probables Formaciones:



Unión: Sebastián Moyano; Nicolás Paz, Franco Calderón y Claudio Corvalán; Federico Vera, Enzo Roldán, Mauro Luna Diale, Yeison Gordillo y Kevin Zenón o Mateo Del Blanco; Jerónimo Dómina y Junior Marabel o Daniel Juárez. DT: Cristian "Kily" González.



Platense: Ramiro Macagno; Raúl Lozano, Ignacio Vázquez, Marco Pellegrino y Juan Infante; Ronaldo Martínez, Franco Díaz, Jerónimo Cacciabue y Sasha Marcich; Nicolás Castro y Mauro Quiroga. DT: Martín Palermo.



Arbitro: Fernando Espinoza.



VAR: Diego Ceballos.



Cancha: 15 de Abril, de Unión de Santa Fe.



Hora de inicio: 14.



TV: TV Pública.