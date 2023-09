Con la misión de salir de esta sucesión de empates, Unión busca este lunes por la tarde, desde las 16, un triunfo que le otorgue un poco de aire en la zona caliente en la que está metido junto a gran parte de los equipos que disputan esta Liga Profesional.

Para este partido, el Kily González había planteado la duda respecto de la participación de Calderón como titular, teniendo en cuenta que tiene cuatro amarillas y se avecina el clásico del domingo que viene. Finalmente, el técnico decidió que lo mejor es preservarlo y por eso no jugará este partido y el que tiene las mayores posibilidades de ser tenido en cuenta es Franco Pardo, el central que llegó con buenas referencias procedente de All Boys y que ya tuvo minutos de juego, pero no como titular. La otra alternativa es la de Oscar Piris, quien se recupera dela lesión miotendinosa de bíceps femoral de muslo derecho por lo que vino realizando rehabilitación fisiokinésica durante varios días.

Tampoco será tenido en cuenta Roldán para este partido, más allá de su buena evolución. De todos modos, si el jugador evoluciona de la manera en que lo viene haciendo, es muy posible que pueda estar a las órdenes del Kily González para el clásico del domingo que viene en el Brigadier López. Por lo pronto, tiene turno para realizarse la artroscopía el martes, ese turno no fue cancelado pero el mejoramiento es progresivo y casi podría decirse que viene entrenándose de manera normal.

El otro que se queda afuera es Jerónimo Domina, que arrastra una lesión en el tobillo (sería un esguince) y por eso no estará presente en este encuentro. Su lugar será ocupado por Mateo Del Blanco, casi con seguridad.

Con ese panorama, el probable equipo de Unión para enfrentar a Platense sería con Moyano; Vera, Paz, Pardo, Corvalán y Zenón; Banega, Mosqueira y Del Blanco; Luna Diale y Gonzalo Morales.

Por su parte, Martín Palermo, el entrenador de Platense que atraviesa un momento complicado y con poco margen de error, optaría por un cambio de sistema táctico para el partido ante Unión.

El máximo goleador de la historia de Boca Juniors quedó mal parado y expuesto frente a la gente "calamar", tras la goleada 0-3 sufrida el pasado jueves, a manos de Belgrano de Córdoba en el Gigante de Barrio Alberdi.

Por eso, de cara al desafío de este lunes ante el Tatengue, el entrenador de Platense cambiaría el esquema táctico y podría incluir otros cambios en defensa. Por un lado sumaría un delantero, Nicolás Servetto o Ronaldo Martínez, para acompañar a Mateo Pellegrino. Con esta modificación, Ciro Rius dejaría el once titular.

Además, Palermo prescindiría de utilizar a los laterales Nicolás Morgantini y Juan Infante, ambos de flojo presente en el conjunto marrón.

En la tabla acumulada, Platense está un punto por encima de Unión por lo cuál el encuentro de este lunes adquiere mucha significación para los dos, teniendo en cuenta que al momento de iniciarse el partido estarán a tres y cuatro puntos del equipo que, en la acumulada, estaría descendiendo y que, momentáneamente, es Colón, que este mismo lunes jugará desde las 18.30 ante Argentinos Juniors.