El retorno al equipo de dos titulares indiscutidos como Franco Calderón y Sebastián Moyano, más la utilización del equipo-base que el Kily siempre tuvo en mente y como titular desde el comienzo del partido, son las novedades de un Unión que intentará pegar el gran golpe en la Bombonera, cuando visite a Boca desde las 21.30 de este viernes, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

La ausencia por dos partidos del arquero titular estuvo muy bien cubierta por Campisi, quien tuvo que debutar en un partido exigente como fue el clásico. Luego, con poco trabajo, no desentonó frente a Sarmiento y logró mantener la valla invicta en los dos encuentros.

Por su parte, Franco Pardo tuvo que suplantar a Calderón en el flojísimo encuentro que jugó Unión ante Platense, previo al clásico, y en el partido con Sarmiento. Es una alternativa que se convirtió en válida para los casos en los que falte algunos de los tres centrales.

Puede interesarte

Unión ya viene con una base titular y un esquema que el Kily entendió que no necesita modificarse. Cinco defensores atrás, de los cuáles hay dos (Zenón y Vera) que disponen de libertades totales para pasar al ataque; luego, tres volantes con dinámica y manejo como Roldán, Mosqueira y Luna Diale, más dos delanteros que basan su juego en el dinamismo de su juventud.

Quizás al equipo le esté faltando un poco más de claridad en la gestación del juego, pero nadie puede discutir la vocación por ir a buscar los partidos y por ser intenso a la hora de plantearlos, tratando de exigir por esa vía al rival. Enfrente tendrá a un rival que tiene la cabeza puesta en el encuentro más importante de los últimos años: la final del 4 de noviembre en el Maracaná ante el Fluminense.

Si bien cada partido es una exigencia para Boca y el "Deportivo Ganar Siempre" está vigente cada vez que sale a la cancha a disputar un encuentro oficial, nadie puede discutir que los jugadores tendrán en su cabeza el partido del 4. Esto no quiere decir que jueguen "a menos" o que se guarden algo, pero inconscientemente habrá un cuidado especial y se tomarán precauciones a la hora de ir a arriesgar. Y esto podría jugar a favor de Unión en caso de producirse.

En conclusión, el Kily volverá a las fuentes y pondrá a Moyano; Vera, Paz, Calderón, Corvalán y Zenón; Roldán, Mosqueira y Luna Diale; Domina y Morales como titulares. ¿Y Orsini?, es la pregunta que muchos deben hacerse. El delantero, que también viene de Boca al igual que el "Toro" Morales, tuvo una de cal y otra de arena en el partido con Sarmiento. Primero marró un penal y después metió un frentazo implacable en la última jugada del partido para desatar la explosión de júbilo en el 15 de Abril, en la necesaria victoria rojiblanca ante el equipo de Junín en el último partido.



Después de este encuentro, Unión recibirá a Defensa y Justicia el martes de la semana que viene a las 17 en el 15 de Abril. Posteriormente volverá a jugar un día martes, el 31 de este mes, ante Central Córdoba en Santiago del Estero. En las últimas tres fechas, los rojiblancos recibirán a Lanús, visitarán a Belgrano y culminarán el torneo, en su fase clasificatoria, jugando en el 15 de Abril contra Tigre.

Puede interesarte

Almirón apuesta por lo mejor que tiene

Con las buenas sensaciones que dejó la clasificación a semifinales de la Copa Argentina, Boca buscará trasladar ese nivel a la Copa de la Liga para reencontrarse con el triunfo después de tres partidos e intentar acomodarse en la tabla para pelear por la clasificación. Este viernes, ya con la obligación de ganar para no quedar lejos, el Xeneize recibirá a Unión y daría la sensación de que Almirón elegiría la base titular para jugar este partido.

A la espera del táctico en el predio de Ezeiza para más definiciones, a priori el entrenador tiene en mente plantar un once con mayoría de titulares en busca de volver a la senda de la victoria y también que sus mejores soldados mantengan el ritmo de juego de cara a la final de la Copa Libertadores con Fluminense. De esta forma, se estima que pararía una formación similar a la que viene de ganarle a Talleres.

No obstante, también es una realidad que no arriesgará a nadie y solo jugarán aquellos que estén al ciento por ciento desde lo físico. La premisa de Almirón de acá al 4 de noviembre, día de la definición en el Maracaná, es no utilizar a ningún protagonista que no esté en óptimas condiciones y por este motivo hoy evaluará a sus dirigidos, sobre todo aquellos que vienen de disputar las Eliminatorias Sudamericanas y se reincorporarán al grupo.

Luis Advíncula viene de jugar los dos partidos con el combinado de Perú, con el que cayó ante Chile y contra la Selección Argentina en la última fecha FIFA, y todo parece indicar que descansará; el caso de de Frank Fabra es distinto, porque pasó de ser titular en la Selección de Colombia y jugar todo el partido en el empate frente a Uruguay a ni ir al banco en la igualdad ante Ecuador, con lo cual llegará descansado y podría ser parte del equipo mañana.

El probable once de Boca ante Unión: Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.