Unión afrontaba este sábado una prueba de fuego, con arbitraje de Darío Herrera, recibiendo al líder Vélez en busca de la recuperación y, de paso, evitar que el rival salga campeón. Mostró la personalidad necesaria y se impuso 1-0 por el tanto en contra de Elías Gómez a los 8' del segundo tiempo. El duelo de la fecha 26 de la Liga Profesional se disputó en el estadio 15 de Abril.

Kily González sorprendió con la inclusión de Gerometta en la banda derecha claramente en base al rival, por lo que Vargas quedó como alternativa. Después, Verde arrancó por izquierda y Pittón por derecha en la zona interior. Gritos iniciales del técnico producto de la relevancia del rival. Tanto es así como en el primer ataque, el Fortín llevó rápidamente peligro con Pizzini. El Tate quería proponer un partido de igual a igual y ajustaba las marcas por las bandas, pero con un plus en la intensidad, ya que el visitante era prolijo.

Al dueño de casa le costaba encontrar resquicios en los últimos 25 metros, porque lo que se repetía en acciones. Incluso los delanteros tenían que bajar para tomar contacto con la pelota. De igual modo, presionaba siempre alto a los defensores de Vélez. Justamente Romero y Aquino no encontraban socios y se fastidiaban por el trabajo que desplegaba el Tate incomodando. Probó Elías con un tiro lejano que pasó cerca, pero igual todo estaba cerrado. Un duelo prácticamente de ajedrez.

A los 20' algunos gritaron gol de ante mano con la mediavuelta de Emanuel Mammana, pero su tiro fue justo donde estaba Cardozo. Bien parado el arquero de Unión. A los 27', bajaron a Balboa y el árbitro dio la ley de ventaja, porque se la llevó Verde y remató entrando al área, pero justo apareció una pierna para evitar el gol.

Unión se le planta al Fortín. Pasados los 30', ya Unión comenzó a hacer méritos para estar en ventaja, sobre todo porque el arquero de Vélez emergía en su dimensión. Le contuvo un tiro a Orsini que tenía destino de gol.

Pero la respuesta de Vélez fue rápida, con una respuesta brillante ahora de Cardozo ante el tiro de Romero. Se sacan chispas ahora. Ida y vuelta en Santa Fe. El despliegue de Balboa era impresionante, siendo una máquina de correr. No hubo tiempo para más y llegó el pitazo para el final del primer tiempo, con el 0-0 parcial.

El complemento

Para el segundo tiempo, Unión salió con los mismos 11 y esquema, al igual que Vélez, dejando a las claras que ambos técnicos quedaron conformes con la actuación. Pero el local estaba decido de quedarse con el triunfo y fue a fondo a los 8', forzando una acción y en el gol en contra de Elías Gómez para decretar el 1-0 y desatar el delirio en el 15 de Abril. Un premio a buscarlo siendo audaz y sólido.

Ahora era cuestión de acomodarse y recibir lo embates del Fortín. Las indiscaciones de Kily no demorar en llegar. Sobre todo con el grito de "piensen", más que nada para no desesperarse y seguir con la misma tónica. Si antes los delanteros rojiblancos, ahora mucho más para no dejar adelantar a Vélez, donde Quinteros comienza a mover el banco y pone más gente en ataque. Ante el desgaste, el técnico de Unión también piensa en cambios.

En defensa el trabajo de Pardo era sobresaliente. Un muro para dejar en claro que donde mejor rinde es como líbero. El trámite ya pedía un refresco para el medio, pero Kily notaba que la estantería estaba bien. Fue así como mandó a la cancha a Roldán, Fascendini y Dómina. La sensación era que lo que restaba era corazón y lucha. Como si juego fuera lo de menos, sino solo el resultado. Otra tapada tremenda de Cardozo para sostener el resultado. Todo tensión en los minutos finales hasta el silbato de Herrera para dictaminar la victoria 1-0 que abre el sueño de coparse internacionalmente en 2025.