El Club Atlético Unión recibió en la noche de este viernes a Deportivo Riestra, desde las 21.10 en el estadio 15 de abril de la ciudad de Santa Fe. El partido, correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024, fue el primer cruce entre ambos equipos en la historia.

El Tatengue buscaba recuperarse de la goleada sufrida en la fecha pasada y, a la vez, seguir prendido en la cima de la tabla de posiciones. De ganar, el equipo del "Kily" González habría quedado como único puntero, hasta que jugarán Vélez, Huracán, Atlético Tucumán y Racing.

Por su parte, el conjunto visitante que dirige Cristian "El Ogro" Fabbiani, llegó a este encuentro tras vencer a Sarmiento por 2 a 1. Ubicado en la décima posición con 12 partidos disputados, Deportivo Riestra buscaba sumar de a tres para acomodarse entre los que pelean abajo.

Lo cierto es que el encuentro terminó en empate y sin goles, por lo que el conjunto Tatengue dejó pasar una buena chance de treparse a la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol en una lluviosa noche.

Puede interesarte

El Tatengue tuvo las opciones más claras para marcar pero no se sacó diferencias con el “Malevo” que terminó jugando con 10 por la expulsión de Minervino. Tras el encuentro, Kily González manifestó: "Si nos ponemos a hilar con los posibles refuerzos que pueden llegar, las cartas están sobre la mesa. El mercado de pases fue largo, la inhibición no nos dio tiempo a contratar y nos quedamos con diez días de mercado local. Lo que nos ofrece hoy el mercado local no nos mejora lo que tenemos. Confío en este plantel, estoy contento ya que recuperamos nuestro funcionamiento, nos vamos tristes por el resultado, pero nuevamente recuperamos el nivel. Sabíamos que Riestra nos iba a poner en esta situación, las terminaciones no fueron buenas, metimos gente en ataque para poder lastimar más".

"Es fácil mandar mensajes mediante la prensa, pero luego hay que traerlos a los jugadores, no hay problema. No soy caprichoso ni soy boludo, quiero pelear el campeonato y con estos pibes lo vamos a pelear. El equipo tiene hambre, yo tengo hambre de gloria. Mi equipo va a competir, la ansiedad pesa, las terminaciones no son buenas, pero tratan de hacer lo mejor para el club" agregó.