Uno de los miembros de la “Banda del Pasillo”, imputado por haber acribillado a Brian Joel Rodas en diciembre de 2023, pidió recuperar la libertad. La justicia santafesina no se lo concedió.

Javier Paredes continuará en prisión preventiva por decisión del juez penal Pablo Spekuljak, quien este lunes rechazó el pedido de excarcelación realizado por el defensor particular Claudio Torres del Sel.

Investiga el fiscal Andrés Marchi.

Imputado como coautor de “homicidio calificado por haber sido cometido con un arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas”, Paredes permanece tras las rejas desde junio de este año. Es investigado por el fiscal Andrés Marchi, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Entre cuatro

Rodas fue asesinado la madrugada del sábado 9 de diciembre de 2023 en el interior de su casa de barrio San Lorenzo, al suroeste de la ciudad de Santa Fe. Lo acribillaron. En el lugar encontraron numerosas vainas servidas, de calibre .45, .38, .22 y 9 milímetros.

El hombre de 27 años falleció en el acto, producto de las múltiples heridas en zonas vitales. La autopsia reveló que fue alcanzado por diez proyectiles.

La hipótesis fiscal es que cuatro miembros de la “Banda del Pasillo” acordaron concretar el homicidio y ese sábado por la madrugada, alrededor de las 4.30, se presentaron en la vivienda de la víctima.

Para Marchi fue Paredes el primero en disparar, despertando la lluvia de balas que terminó rápidamente con la vida de Rodas. Fue cuestión de segundos. Cuando los asesinos se fueron del lugar, algunos familiares cargaron el cuerpo del joven en un auto particular y lo llevaron al Hospital José María Cullen en un desesperado intento por salvarle la vida, sin saber que había fallecido en el acto.

Tres presos y un prófugo

Las primeras detenciones se efectuaron recién en marzo de 2024, cuando cayeron Alejandro Manuel Sosa Rey y Mariano Emir Pavón. El primero de ellos es señalado como el líder del grupo criminal.

Paredes es representado por el abogado Claudio Torres del Sel.

A Paredes lo encontraron durante una Intervención Barrial Focalizada, un operativo de prevención efectuado por fuerzas locales y efectivos de Gendarmería Nacional. Estaba en una casa de calle Uruguay a la altura del 3900, la misma cuadra en la que está la vivienda de Rodas, donde fue ejecutado.

Sosa Rey, Pavón y Paredes permanecen tras las rejas, imputados como coautores del homicidio, mientras un cuarto involucrado continúa prófugo. Al jefe de la “Banda del Pasillo” le atribuyen haber cometido dos crímenes más y tres intentos de asesinato.