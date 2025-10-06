El medio británico The Race, habitualmente crítico y exigente con el rendimiento de Franco Colapinto, sorprendió al destacar el trabajo del piloto argentino tras el Gran Premio de Singapur y admitió que su continuidad en la Fórmula 1 para 2026 está más cerca de concretarse.

El sitio analizó un fin de semana difícil para Alpine, marcado por la falta de ritmo y los problemas de tracción del A525, pero resaltó que Colapinto volvió a imponerse sobre su compañero Pierre Gasly, mostrando solidez incluso con un auto que no le permitió aspirar a más.

“Lo único positivo es que Colapinto tuvo un buen fin de semana, superando a su compañero”, escribió The Race, que también subrayó que el argentino fue oportuno en su rendimiento justo cuando el equipo define quién acompañará a Gasly el próximo año. Según el propio Flavio Briatore, la pelea por el asiento está entre Colapinto y el piloto de reserva Paul Aron.

Franco Colapinto supera a Pierre Gasly en una estadística que podría ser clave para su futuro en Alpine. (Foto: AlpineF1Team/IG)

Aunque el 16° puesto final no luce en el papel, el medio remarcó que el argentino hizo lo máximo posible con el peor coche del fin de semana, incluso tras una apuesta estratégica que no le resultó: largó con neumáticos blandos, cambió a medios tras apenas 14 vueltas y tuvo que aguantar con el desgaste hasta el final.

Mientras Gasly se quejaba de los cambios en el auto y de haber tenido que largar desde boxes por una prueba experimental del equipo, The Race marcó que el desempeño de Colapinto fue una de las pocas notas positivas en una carrera para el olvido de Alpine.

“El éxito discreto de Colapinto fue al menos algo”, cerró el periodista Edd Straw, reconociendo que, pese a las limitaciones del monoplaza, el argentino volvió a cumplir.

Así, incluso los medios más duros empiezan a admitirlo: Franco Colapinto no solo se ganó respeto en la pista, sino también fuera de ella. Y su futuro en la Fórmula 1 parece cada vez más encaminado.