La ciudad costera de Grindavik, en el suroeste de Islandia, que cuenta con unos 4000 habitantes, fue evacuada el viernes a la noche debido a los temores de una posible erupción volcánica, informaron el sábado las autoridades de protección civil.

Islandia declaró el estado de emergencia el viernes después de que una serie de fuertes terremotos sacudieron el suroeste de la península de Reykjanes. Esto podría preceder a una erupción volcánica cerca de Sundhnjukagigar, a unos tres kilómetros al norte de Grindavik.

Los servicios meteorológicos islandeses habían declarado inicialmente que una erupción se produciría probablemente “en varios días, en lugar de en pocas horas”, después de observar que se había acumulado magma bajo la superficie de la Tierra, a una profundidad de unos cinco kilómetros.

Pero el viernes por la noche, los servicios meteorológicos notaron que la actividad sísmica se acercaba a la superficie y que el magma comenzaba a subir verticalmente hacia la corteza terrestre entre Sundhnjukagigar y Grindavik, sugiriendo que podría haber una erupción antes de lo previsto. Por ello, las autoridades decidieron evacuar Grindavik.

El magma es una mezcla de roca fundida y semifundida que se encuentra debajo de la superficie de la Tierra y que puede provocar una erupción cuando llega a la superficie, convirtiéndose en lava.

Se registraron unos 1000 terremotos entre la medianoche y las 14 el viernes, con el punto más superficial a una profundidad de 3 a 3,5 kilómetros, según la Oficina Meteorológica de Islandia.

Tres erupciones ocurrieron cerca de Fagradalsfjall, en la península de Reykjanes, en marzo de 2021, agosto de 2022 y julio de 2023. Todas tuvieron lugar lejos de cualquier infraestructura o zona poblada.

Grindavik, a unos 40 kilómetros al suroeste de la capital Reikiavik, se encuentra cerca del balneario geotérmico Blue Lagoon, popular destino turístico que cerró temporalmente a principios de semana por precaución.

“Queremos reiterar que los residentes DEBEN evacuar sus hogares y abandonar la ciudad. Pero también queremos reiterar que esto no es una evacuación de emergencia, hay mucho tiempo para prepararse, asegurar las cosas y salir de la ciudad con calma”, señaló el viernes la Agencia de Protección Civil. “Está claro que estamos ante acontecimientos que los islandeses no hemos experimentado antes, al menos no desde la erupción de Vestmannaeyjar. Lo enfrentamos juntos, lo enfrentaremos juntos y no nos desanimaremos”, añadió el organismo.

La ciudad también está cerca de la central geotérmica de Svartsengi, principal proveedor de electricidad y agua para los 30.000 habitantes de la península de Reykjanes.

Islandia tiene 33 sistemas volcánicos activos, el mayor número de Europa.



Esta isla del Atlántico norte se superpone a la dorsal mesoatlántica, una grieta en el fondo oceánico que separa las placas tectónicas euroasiática y norteamericana.