Desde que Dante llegó al mundo el pasado 9 de febrero, Úrsula Corberó no hace más que disfrutar la presencia de su bebé, fruto de su relación de más de una década con el Chino Darín. De hecho, mientras el actor argentino cumple con sus compromisos profesionales en Argentina —donde regresó poco después del parto para retomar sus rodajes—, la española se dedica a pasear por las calles de Barcelona, su ciudad natal, donde es fácilmente captada por sus seguidores.

El medio Resumido se encargó de compartir un video en las últimas horas que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se ve a una Úrsula radiante y muy sonriente mientras carga en sus brazos a su bebé, disfrutando del aire libre mediterráneo. Al ser esperada por la prensa en plena vía pública, la joven no tardó en saludar con la amabilidad que la caracteriza y aseguró: "Todo ha ido muy bien, muy soñado todo", dijo en diálogo con los cronistas que seguían sus pasos.

El refugio catalán de los Darín

Aunque en un principio se especuló con que el niño podría nacer en Buenos Aires, la pareja finalmente optó por la tranquilidad del entorno familiar de Úrsula. Dante nació el 9 de febrero cerca del mediodía en una clínica de Barcelona, un evento que el propio Ricardo Darín celebró públicamente: "El bebé es precioso y está muy bien. La madre también. Todos muy felices", dijo en su momento el abuelo primerizo.

La pareja ha transformado su vivienda en Barcelona —una edificación con los clásicos suelos hidráulicos y ventanales amplios— en un verdadero hogar pensado para el colecho y la crianza. Es allí donde el "Chino", quien debió viajar brevemente a Argentina por compromisos laborales poco después del parto, se reencontró con su familia para compartir los primeros días de esta "experiencia gloriosa y transformadora", como él mismo definió a la paternidad.

"Antes de ser tres": un recuerdo íntimo

En las últimas horas, la actriz también conmovió a sus seguidores al publicar una serie de fotografías inéditas de la etapa final de su dulce espera. Bajo el título "Antes de ser tres", Úrsula mostró la intimidad de la pareja en su hogar, reflejando la ansiedad y el amor con los que esperaban la llegada de Dante.

Hoy, la prioridad es absoluta: lejos de los sets de filmación y las alfombras rojas de Hollywood, Corberó se dedica de lleno al puerperio y al cuidado de su primogénito. Barcelona, con su luz mediterránea, parece ser el lugar perfecto para este nuevo capítulo.

Un lazo que cruza el océano

A pesar de la distancia física, el vínculo con Argentina sigue más firme que nunca. El propio "Chino" Darín ya le mostró a Úrsula uno de los primeros regalos para el bebé: una camiseta de la Selección Argentina con el número 10 de Messi. Un pequeño gesto que anticipa que, aunque Dante haya nacido bajo el sol catalán, el ADN rioplatense estará siempre presente en su vida.

La llegada de Dante no solo consolida una relación de diez años, sino que marca el inicio de una etapa de madurez para dos de los actores más influyentes de su generación. Por ahora, el "plan de rodaje" más importante de Úrsula se escribe entre pañales, paseos por Barcelona y la paz de su nuevo hogar.