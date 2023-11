El próximo viernes 17 el británico Roger Waters se presentará por segunda vez en su carrera en Montevideo, donde dará un show en el Estadio Centenario como parte de su gira despedida This is not a drill.

Sin embargo, sus comentarios contra Israel y los mensajes que ha lanzado en las últimas semanas ante el conflicto entre ese país y el grupo Hamás, llevaron a que dos cadenas de hoteles le hayan negado la posibilidad de alojarse en su estadía en Uruguay.

Según comentó Pablo Londinsky este lunes en el programa 12 PM de Azul FM, los hoteles Hyatt Centric y la cadena Regency rechazaron las reservas que se habían realizado por parte de la producción del show, apelando al derecho de admisión.

Aunque no está confirmado que el músico y su comitiva se alojen en Montevideo, ya que también está la opción de que viaje luego de su presentación y se quede en Buenos Aires, donde se presentará el 21 y 22 de noviembre.

Londisnky comentó que el Hotel Hyatt albergará a parte del equipo del músico, pero se negó a recibir al propio artista.

Este fin de semana se supo que los hoteles Faena y Alvear de Buenos Aires también se negaron a recibir a Waters en sus instalaciones. La decisión se basa en las polémicas declaraciones de Waters sobre el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel el 7 de octubre, en las que el músico británico afirmó que Israel "inventa historias" sobre el incidente.

Quién es Roger Waters

George Roger Waters, más conocido como Roger Waters, es un músico y compositor británico, cofundador de la banda Pink Floyd, considerada una de las más influyentes en la historia de la música moderna. Se convirtió tras la marcha de Syd Barrett en el compositor conceptual de la banda.

Sus dichos contra Israel

Días atrás, en una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, el músico británico cuestionó lo ocurrido el 7 de octubre cuando un grupo de terroristas de Hamas penetraron el muro de acero que separa la Franja de Gaza de Israel y asesinaron brutalmente a 1400 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 240.

“El mundo no sabe qué sucedió realmente” ese día, sostuvo Waters, que no descartó una “operación de bandera falsa”.

En este sentido, expresó sus dudas sobre la cifra de muertos civiles en Israel y calificó de “muy sospechoso” el actuar del ejército aquel día. “Es muy sospechoso que no hayan escuchado el ruido de las explosiones”, dijo en referencia a los explosivos que los terroristas detonaron para derribar partes del sofisticado muro de acero.

Siempre polémico

Anteriormente, la policía alemana había iniciado una investigación contra el artista por incitación al odio, luego de que el músico ofreciera un concierto en Berlín en donde lucía un atuendo similar a los utilizados durante el régimen nazi.

Waters ofreció un concierto el 17 de mayo en la sala Mercedes-Benz Arena de Berlín, donde se presentó con un abrigo negro y brazaletes rojos. Según consignaron entonces medios alemanes e israelíes, a través de las imágenes del concierto que se vieron por las redes sociales, también se vio que la puesta del espectáculo presentó inscripciones en letras rojas sobre una pantalla con los nombres de Anna Frank y de Shireen Abu Akleh, la periodista palestino-estadounidense del canal qatarí Al-Jazeera fallecida en una operación israelí en mayo de 2022.