Una pelea de boxeo ilegal que se desarrollaba en un evento solidario en Santa Lucía (departamento de Canelones, a unos 60 kilómetros de Montevideo) terminó en una batalla campal entre participantes y espectadores. El episodio, informado por el noticiero Telenoche de Canal 4, ocurrió en un predio privado y quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.

El combate contó con un moderador en rol de árbitro y participantes que llevaban guantes y cascos, pero no fue autorizado por la Federación Uruguaya de Boxeo ni por ninguna otra organización.

Según se ve en el video, varias personas habían formado un círculo alrededor de quienes se estaban enfrentando. La mayoría de ellos estaba filmando y alentaba a la pelea. Pero después de que uno de ellos cayera al piso, varios de los espectadores ingresaron a la ronda y comenzó una batalla campal en el lugar.

La Intendencia de Canelones, en tanto, informó que no estaba al tanto del evento y señaló que trabajarán en la elaboración de un protocolo para prevenir este tipo de actividades no autorizadas.

El club de boxeo local Power House expresó preocupación por lo sucedido y por los riesgos que implican este tipo de actividades sin regulación.

El alcalde del municipio, Leonardo Mollo, declaró al noticiero Subrayado de Canal 10 que siempre apoyan las actividades deportivas en el territorio, pero no fue lo que sucedió con este evento ilegal. Esta vez fue la primera vez que tomaron conocimiento de una situación de este tipo.

“No queda claro quiénes son las personas que están detrás del evento y ni que hablar que también sabemos que trataron de buscar el respaldo de ONG de la zona, y no era así. Esto es una forma de ampararse detrás de algo que no está bueno”, expresó.

Los organizadores del evento, en tanto, reconocieron el error. Víctor Orecchia, uno de ellos declaró al medio local FM Ideal que son un grupo de amigos a los que les gusta el boxeo. A partir de ese interés, surgió la idea de hacer un evento a beneficio de niños vulnerables.

“En un momento se nos fue de las manos, pero fue algo externo que no pensábamos que podía llegar a pasar”, dijo Orecchia. Aseguró que habían tomado medidas sanitarias, como la contratación de enfermeros. “Todos los peleadores contaban con cascos, con guantes en buen estado, con protector bucal. Nos faltó el ring. Nosotros, en nuestra ignorancia, nunca pensamos que había gente que iba a malinterpretar lo que queríamos hacer. Nosotros lo hicimos en un ámbito deportivo, pero en un momento la gente mal entendió todo”, agregó.

El organizador contó que la mayoría de los espectadores que invadió el lugar de la pelea lo que estaba buscando era apartar, algo que “no se entiende” en el video, según él.

Orecchia aseguró que, sin la colaboración de la gente, no se podrá hacer el evento nuevamente. “Por más que nuestra intención sea ayudar, no lo podemos hacer. Nosotros no teníamos fines lucrativos. No cobrábamos plata, ni un peso. No teníamos cantina. Como era un evento a beneficio, nosotros pensamos que la gente iba a cooperar más”, agregó el organizador, que destacó la cantidad de alimentos que recolectaron.

“No pensábamos que iba a ir tanta gente. Pensamos que irían entre 40 y 50 personas, pero cuando quisimos acordar no entraba un alma más”, expresó.

“Es la primera vez que lo hacíamos y probablemente la última. Si lo volvemos a hacer, lo vamos a hacer de otra manera. No creo que pase”, expreso. El organizador se mostró arrepentido por un momento que consideró “lamentable”.