En Ushuaia, un motociclista de 18 años intentó evadir un control policial, atropelló a un oficial y fue detenido.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 25 de Mayo y San Martín, cuando el conductor —identificado como Francisco Leonel Bahamonde Galván— trató de eludir el operativo y pasó por encima del pie del uniformado.

Policías de la Comisaría Primera procedieron a demorarlo en el lugar y lo pusieron a disposición de la justicia. El agente que sufrió el incidente resultó ileso.

La fiscalía imputó al joven por el delito de atentado y resistencia a la autoridad y dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.

El hecho se volvió viral rápidamente debido a lo insólito de la situación aunque afortunadamente a diferencia de otros hechos similares, este no causo mayores daños o heridos.