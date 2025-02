Una joven en Tiktok se hizo viral después de que publicara un video en que su amigo descubrió un particular modo de usar ChatGPT.

La usuaria de TikTok, Sofía, subió un video en el que anunció que su mejor amigo usa ChatGPT como asesor de vestuario. En el clip, se ve al amigo explicando cómo utilizó la tecnología para elegir sus tenidas en el día a día.

En primer lugar, el chico inició un proyecto con la Inteligencia Artificial. Con un chat personalizado, el joven cargaba imágenes de su ropa y le consultaba en ChatGPT por posibles tenidas que podía usar.

En el registro de TikTok, se ve que dentro del chat del joven se lee la siguiente pregunta: "Con qué puedo combinar la camisa verde con bolsillos delanteros de mi placard, dame 5 looks". A lo que la IA respondió con 5 opciones de looks partiendo por un "estilo urbano", "deportivo refinado", "casual con contraste", "relajado y versátil", etc.