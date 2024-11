En las últimas horas se hizo viral un video de TikTok en el que se ve la reacción de una persona a la que asustan con una serpiente de juguete. “Asusta a su amigo con una serpiente a control remoto y se vuelve viral en las redes sociales”, surge encima de la grabación.

Tal cual surge en la grabación, un amigo asustó a otro con una serpiente a control remoto. La víctima, que estaba descansando en el interior de una carpa, no pudo contenerse e intentó escapar. Tras el susto descubrió que se trataba de una broma.

Cómo era de esperar, el video consiguió miles de reproducciones y de comentarios. Entre ellos se destacan “quien tiene este amigo no precisa enemigos”, “la necesito”, “me parece una broma de muy mal gusto”, “no es divertido, le puede dar un ataque” y “bromas que no lo son, me despido para siempre de una persona así”.