Así como Ivana Icardi en las últimas horas habló sobre su hermano y la China Suárez, también Dakota Gotth se subió al tren del escándalo mediático del momento para prender el ventilador contra L-Gante y revelar lo que le decía en la intimidad sobre Wanda Nara.

“No me importa su relación realmente, me parece extraño que hayan vuelto después de las cosas que él me decía de ella”, aclaró Evelyn Dakota para descartar celos.

“Él me decía que él estaba agradecido de que ella lo haya dejado, que él no sabía cómo dejarla”, blanqueó.

Ahí prendió el ventilador: “Me decía que Wanda solo le servía mediáticamente, que a él ya no le atraía físicamente, quería a alguien joven a su lado, por algo me llevó a mí”.

“No me gustaría volver a hablar con L-Gante. Sí me gustaría una disculpa”, aseveró.

🗣️ Habló "Dakota", la amiga de L-Gante: "Me decía que no sabía como dejar a Wanda", y dijo: "Elián es un chico maquiavélico"





“Más allá de ser narcisista, creo que es un chico maquiavélico que no le importa los sentimientos de las personas. Igualmente fui ingenua al creer que una persona que no cuidó ni respetó a la madre de su hija, pueda respetarme a mí“, planteó Dakota contra L-Gante.

“Me puso en situaciones donde una mujer nunca tendría que estar”, se explayó la influencer de 24 cuyo verdadero nombre es Evelyn.

Indignada con Elián Ángel Valenzuela, la modelo continuó: “Me sentí usada y me puso en situaciones de peligro, con gente totalmente fuera de sí, inclusive él. No me sentí cuidada para nada, me sentí abandonada”.

Luego fue al punto: “Nos estábamos conociendo, se puede decir, pero realmente no es la persona que pensé. Delante de una cámara se ve una cosa y a cámaras cerradas otra cosa. Me atrevo a decir que usó violencia psicológica y emocional”.

“Hubo situaciones en el boliche donde a él lo estaban amenazando, me dejó sola. No sé quiénes eran. Le pedí por favor ‘vámonos porque me siento mal, tengo miedo de que me pase algo’. Me dijo que no. No, ‘andate sola’”, acusó vehemente.

“Yo realmente me sentí violentada. Yo lo ayudé en todo caso. Lo ayudé en algo que él me pidió, la mejor, pero me sentí totalmente destratada”, sentenció misteriosa tras un fogoso fin de semana en Mar del Plata.