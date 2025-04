Alfredo Casero volvió a la escena pública luego de una complicada operación de cadera que puso en riesgo su salud. En su regreso, el humorista aprovechó para manifestar su postura sobre las últimas polémicas, apuntando especialmente contra Lali Espósito por sus opiniones en contra del presidente Javier Milei.

En una entrevista con Puro Show (El Trece), Casero compartió detalles sobre su estado de salud tras ser internado en el Sanatorio San Camilo. "Tuve suerte de tener muy buenos médicos. Me dijeron que por poco no la cuento, y es gracioso. Ahora tengo que moverme despacio y trabajar en mi musculatura", explicó. A pesar de su hospitalización, aseguró que siempre estuvo "conectado con la realidad".

Durante la charla, el humorista no dudó en criticar a la cantante Lali Espósito por su postura en contra de Milei. "A Lali la quiero mucho, pero me da pena el encarnizamiento. Va a terminar siendo Mayra Mendoza", señaló. Casero argumentó que ella es "representante de la belleza" pero "es como la negación de todo lo que pasó". Además, expresó su molestia hacia otros artistas que se han manifestado en contra del mandatario: "Estoy harto de quedarme solo por tanta gente que piensa como se le canta el culo. Es muy agresiva".

El actor también recordó cómo su postura política le valió enemistades dentro del mundo del espectáculo, mencionando que la Asociación Argentina de Actores lo había "destrozado" por su opinión. "Me enemistó con mucha gente, y después algunos querían explicarme la cancelación", confesó. Finalmente, Casero reconoció que ha tomado distancia de muchos colegas: "Ya no saludo a nadie, salvo a algunas personas que me dan placer. Muchos toman mi opinión política como si tuviera lepra".