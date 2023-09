Valentín Jesús Ávila es santafesino y viene de una familia que ama el chamamé.

Valentín Jesús Ávila es de Santa Fe, se presentó en las audiciones de Got Talent Argentina y avisó que a sus cortos 13 años ya sabe que quiere llevar la música de su acordeón por toda la Argentina.

El joven brilló con el instrumento y se llevó muchísimos elogios del jurado. “Es hermoso que una persona sea tan pequeña y ya sepa lo que quiere hacer con su vida, pero es más hermoso ver la pasión con la que tocás”, le dijo Emir Abdul.

“Sos increíble y el dominio del instrumento es espectacular, sos un increíble músico y la mejor parte fue que dijiste que querías recorrer tu país, no el mundo”, fue la devolución de La Joaqui para Valentín.

Abel Pintos le preguntó al pequeño músico si viene de una familia chamamecera, y él le respondió que sí, que tiene una banda y que su papá lo acompaña con la guitarra. “Ojalá que puedas seguir conociendo el instrumento con los años, sería un regalo hermoso para todos”, expresó el jurado para el niño.

“Tu responsabilidad es llevar este don al máximo potencial posible porque el mundo está lleno de artistas, hay buenos, muy buenos, extraordinarios. Yo siento que vos tenés el don para ser extraordinario, no dejés de estudiar, no importa si es con este instrumento u otro pero la música es tu camino”, le dijo Flor Peña a Valentín antes de que votaran a favor de su pase a los cuartos de final de Got Talent Argentina.