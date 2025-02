A cuatro meses de hacerse pública la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, la modelo confirmó la reconciliación en Desayuno Americano.

Desde Ezeiza y lista para tomar un vuelo con destino a Inglaterra, la modelo contó que con el futbolista volvieron a apostar al amor y a la familia.

“Cuando nos tocó estar separados, tenía buenas expectativas y ahora las sigo teniendo”, comenzó diciendo Valentina, sobre la reconciliación con Enzo.

En ese marco, Cervantes negó categóricamente que Fernández haya decidido volver con ella porque se puso celoso de un compañero de la Selección Argentina que le habría escrito con fines amorosos.

“Es mentira que me escribió un jugador de la Selección. Eso no pasó. Y tampoco lo contaría. Pero no pasó. Se lo contaría a Enzo, de última. Él sabe que no me escribió nadie”, aseveró Valentina.

“Fui a (Londres) llevar a los nenes en Año Nuevo y pudimos hablar. Mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar”, compartió la modelo. Y destacó: “En la charla no hubo reclamos”.

“¿Él no te preguntó si estuviste con alguien?”, le retrucó Pamela David, picante.

Con amabilidad, Valentina le contestó: “No, y con Enzo somos muy iguales. Lo hablamos desde el principio. Una vez separados, cada uno podía hacer lo que quisiera. Yo no le voy a preguntar si estuvo con alguien. Eso queda en el pasado. Si empiezo a remover todo eso, es imposible volver”.

“Pero ¿él te preguntó a vos?”, insistió la conductora de Desayuno Americano. Y Cervantes contó: “Sí, él me preguntó. Pero fue una charla que quedó ahí”.

“Estando allá (Londres), él se dio cuenta de que nos extrañaba como familia, que me extrañaba a mí”, reveló Valentina, dejando asomar el verdadero motivo de la reconciliación.

Y continuó: “Esta separación nos hizo bien a los dos. Él se dio cuenta de un montón de cosas”.

Acto seguido, Cervantes confirmó que se volverá a instalar en Londres, pero que continuará con su carrera como modelo en la Argentina, la cual retomó tras la ruptura.

“Las veces que pueda voy a seguir viniendo y hay veces que él vendrá con la Selección. La nena ya tiene el colegio allá. Mi vida va a ser allá. Si yo necesito hacer algo de trabajo vendría solo con el bebé”, concluyó Valentina Cervantes en vivo.