La honestidad con que Valentina Cervantes había blanqueado su distanciamiento de Enzo Fernández fue total, y ahora que se reencontró con el padre de sus dos hijos generó especulaciones de reconciliación.

Sin embargo, la influencer esgrimió una impecable justificación cuando le preguntaron por las razones del reencuentro con su ex.

“Compartiendo momentos con nuestros hijos”, aclaró ante la consulta de la cuenta de LAM en Instagram.

La modelo confirmó si volvió o no con Enzo Fernández. Imagen subida a Instagram por @valucervantes (INSTAGRAM)

Es que desde que se separaron hasta hubo versiones de que el crack del Chelsea habría mantenido un affaire con Nicki Nicole, en momentos en que todavía estaba con Valu Cervantes.

VALU CERVANTES Y LOS IDAS Y VUELTA CON ENZO FERNÁNDEZ

De todas formas, a poco de haber anunciado su separación de Enzo Fernádez la propia Valentina Cervantes había reconocido frente a Pía Shaw su fuerte lazo íntimo con el hombre de su vida.

Valentina Cervantes.

“Él tomó la decisión y yo la respeté. Si vos me preguntas qué pasó, no tengo nada para decirte en particular. Solamente creo que él hoy decide enfocarse cien por cien en su carrera, en rendir, en buscarse. Él capaz no se encontraba en su mejor momento como jugador y trató de buscarlo”.

Y cuando habían pasado 10 días del quiebre Pía había indagado: “¿Dormían juntos? ¿Hicieron el amor?”. A lo que Cervantes había admitido: “Sí, algunos días. Sexo de despedida”. ¿Y ahora?