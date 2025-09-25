"Mi tío me pega desde los 8 años. Me escapé de mi casa y estuve viviendo en un hogar hasta que lo pude echar". Esta escalofriante frase salió de la boca de Valentino Yospe, el hijo de Natacha Jaitt quien desde la muerte de su madre, quedó bajo la tutela de su tío Ulises.

El adolescente habló en "Puro Show" y dio detalles del calvario en el que se convirtió su vida tras la muerte de su madre. "Para la gente, tenía que dejarlo como el tío perfecto. Entiendo que hizo lo que pudo y siempre buscó lo mejor para mi, creía que la mano dura era la única manera de lograr que yo me portara bien", declaró.

Sin bronca pero con dolor, admitió: "Mi tío siempre fue violento con mi mamá pero más conmigo porque yo era el hombre. Cuando ella no estuvo, desde mis 8 años más o menos, si me portaba mal, me agarraba de los pelos o me partía un palo de escoba en la espalda".

Con Natacha, en tiempos felices

En su escalofriante relato, dijo que llegó a pensar que se merecía los castigos. "No salía a la calle si me pegaba para que no lo denuncien. Sentía que me merecía ese trato. Una vez me dejó rengo de un golpe y se reía, me decía que me lo tenía que aguantar y yo le creía".

Valentino asegura que más de una vez fue encerrado en su casa porque Ulises temía ser acusado. "No podía salir más allá de la plaza o la escuela. Me destrozó la habitación, me rompió el celular y solía agarrarse a trompadas con la gente".

Intervención judicial

El hijo de Natacha Jaitt perdió a su papá, el actor Adrián Yospe, en 2011 y desde entonces quedó viviendo en una casa de Villa Urquiza junto a su mamá y su tío. Pero cuando la mediática apareció sin vida en 2019, fue Ulilses quien se hizo cargo de su cuidado y crianza. Lo que nadie imaginó es que el vínculo entre ellos no era bueno.

Durante años, Valentino soportó el maltrato hasta que pudo hablar. Fue gracias a la ayuda de un psicólogo que puso revelar lo que estaba viviendo y denunciar. "La Justicia hizo la exclusión del hogar y desde entonces, Ulises no puede acercarse a él", contó Fernanda.

Hoy, con 19 años, estudia teatro y trabaja como Cheff en un restaurante. Además, logró sacar a su tío de la casa que era de su mamá y vive allí solo.