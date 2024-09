Valeria Lynch acudió como invitada al programa La noche perfecta, que conduce Sebastián Wainraich por eltrece y confesó que una de sus populares canciones la tiene muy cansada.

"¿Es verdad que odiás con toda tu alma cantar ‘Ámame en cámara lenta’, uno de tus grandes hits?", le preguntó el conductor.

La artista sonrió y comenzó a cantar un fragmento de la canción. "Ahora la odio", bromeó.

"No, no la odio. Cómo la voy a odiar. Es verdad que, en algunos momentos, te cansás un poco, decís, otra vez este tema. Me parece que es uno de los temas más melosos que tengo", explicó Valeria.

"Entonces lo disfracé muchas veces, ahora lo estoy cantando mitad balada y mitad arriba", detalló la artista, quien se lo comentó a su autor, Paz Martínez: "Se lo dije al Paz Martínez, no le gustó mucho, pero mis orígenes son rockeros. En la década del '70 iba a los ensayos de Almendra, del Flaco Spinetta. Era una piba rocker, siempre guardo un pedacito de rock en mi corazón y en la voz".