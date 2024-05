El conductor y humorista Jey Mammón protagonizó un fuerte cruce con la periodista Valeria Sampedro en el marco del programa "Almorzando", que conduce Juana Viale por "El Trece", cuando hablaron de las denuncias por abuso sexual del que había sido objeto el primero.

El humorista aseguró haber sido declarado inocente tras las denuncias del joven Lucas Benvenuto, pero la periodista no tardó en cruzarlo. "¿Cómo salís con un chico de 16 años teniendo 31, 30?", preguntó.

Sampedro añadió además que Mammón no fue declarado inocente sino que su causa prescribió y la Justicia no la investigó por esta razón.

"¿Sabes qué pasa? Este programa se ve mucho y estamos hablando de mi caso. Vos arrancaste diciendo que la justicia no me declaró inocente y ya estamos diciendo algo técnico que está mal. Yo aprendí un montón de esto y te lo cuento para que lo sepas, técnicamente la justicia me declaró inocente", se quejó el exconductor.

Sin embargo, la conductora de "Arriba Argentinos", sentenció: "Lo que te hicieron fue absolverte por prescripción. ¿Qué clase de inocencia se declara si no se juzga?".

Su regreso a la TV

Si bien el humorista regresó a escena durante en verano en Carlos Paz, Córdoba, con la obra de teatro "Enseguida vuelvo", ahora debutará en Net TV con un programa propio.

"Voy a estar en Net, de la mano de Gustavo Sofovich. Vuelvo a la tele todos los días. Ahí van a poder ver mi versión, buena o mala, pero mía. Que no es esta de la llorería. Se terminó la llorería. Vuelve el Jey que, les guste o no, es ese", señaló, sin confirmar aún fecha y horario para el estreno.

"Estamos trabajando en el formato, pero va a estar mi impronta, por lo tanto va a haber música y entrevistas. Me han tirado un montón de alternativas para la vuelta, como el streaming, pero vuelvo a la tele", agregó.

Y concluyó: "Estoy muy feliz porque es el reencuentro con la gente. La tele tiene esa cosa de encontrarse con el otro, estoy feliz y agradecido de volver".

A su vez, Jey Mammón adelantó que también hará radio: "Voy a empezar en Splendid AM 990. Va a ser todos los días, de 15 a 17 hs".

Por último, el humorista anunció que se estará presentando en Cafe la Humedad el 1° de junio: "Los espero a todos, es un hermoso lugar. Voy a estar reencontrándome con la gente de Buenos Aires. Estoy muy feliz".