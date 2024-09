En las próximas horas, los brigadistas de la Regional Nº 10 que brindaron colaboración en los incendios que se registraron en la provincia de Córdoba, volverán a sus respectivas localidades con la satisfacción del deber cumplido. Se trata de los venadenses Pablo González, Danilo Escobar y Federico Miranda; Mariela Magnano de Sancti Spiritu; Franco Gatti de Chovet y Pablo Quiroz de María Teresa; además de Betiana Insaurralde de Melincué que depende de la Regional Nº 9.

Cabe recordar que estos agentes viajaron en el inicio de la semana e hicieron base en la localidad de Déan Funes (Córdoba). A partir de allí, prestaron servicio en zonas muy afectadas por el fuego, incluso “tuvimos que combatir llamas que tenían más de cinco metros de altura”, contó Miranda, integrante del cuerpo activo de Bomberos de Venado Tuerto y jefe de Operaciones de la Regional Nº 10.

“El jueves, por la noche, bajamos de la zona de cerros e hicimos noche en el Cuartel de Bomberos de Déan Funes. Afortunadamente, logramos controlar la situación, al menos en el sector que estamos nosotros”, indicó, recordando que ellos llegaron a la provincia de Córdoba el día martes 24 del corriente e inmediatamente, junto a brigadistas de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, trabajaron en dos frentes de fuego muy importantes, pudiendo frenar su avance y evitando así que se siga propagando.

Tras extinguir los focos, que por momentos fue una tarea muy dura, ya que había llamas que superaban los cinco metros de altura, los bomberos hicieron una guardia de cenizas, que consistió en recorrer todo el sector en el que habían trabajado para verificar que no haya puntos calientes ni riesgos de reignición, para luego regresar al centro operativo en Déan Funes.

“En esta zona, donde prestamos servicios, para el día viernes ya prácticamente no habían quedado personas evacuadas, pero sí, realmente las consecuencias fueron muy graves, con cerros completamente quemados, lo mismo que alambrados y animales”, señaló. Y agregó: “Cuando nos movilizábamos por el camino veíamos, hacia ambos costados, los cerros todos quemados, lo que genera una tristeza total”.

Gran tarea

Miranda precisó que unos 110 brigadistas sumaron su labor en la zona en la que estaban los servidores de la región, compartiendo tareas con pares santafesino, 31 en total, cordobeses y entrerrianos. “Los agentes que componían este movimiento hicieron un trabajo excelente, utilizando sopladoras, herramientas manuales, motosierras. Por momentos era arriesgado, por la magnitud de las llamas y la fuerza del viento que nos jugó una mala pasada (el miércoles hubo ráfagas de hasta 70 km/h), pero se abordó con gran profesionalismo”, detalló.

A su vez, comentó que, por surte, “no se registró ninguna lesión en los bomberos, priorizando en todo momento la seguridad de los agentes”, enfatizó.

Cómo prevenir

Consultado sobre la posibilidad de prevenir hechos de esta magnitud, el integrante del cuerpo veandense, respondió: “En este tipo se siniestros, al igual que los que se registran en zonas rurales o descampados de nuestra región, siempre está la mano del hombre, con o sin intención. Por eso, debemos tomar los recaudos necesarios; no hacer ningún tipo de quema; si hacemos un asado, tener la precaución de no hacerlo en el piso o cerca de zonas con pastos secos. Si entre todos tomamos estas medidas, no deberían suceder este tipo de siniestros”.



Agradecimientos

Federico Miranda aprovechó la oportunidad para agradecer y destacar la labor de los agentes de la Regional Nº 10 que prestaron servicios durante estas jornadas y a los agentes de Venado Tuerto que quedaron trabajando en la ciudad, cubriendo a estos tres bomberos que desde el martes pasado estuvieron en Córdoba.

“Que nosotros podamos viajar para trabajar en estos incendios no hubiera sido posible sin el compromiso de nuestros compañeros que estuvieron estos días atendiendo las emergencias cotidianas, que lamentablemente siguen siendo muchas en Venado.