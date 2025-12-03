Después de un maratónico paso por Buenos Aires, en el que degustó la gastronomía local, participó de programas de streaming, dio entrevistas, visitó el estadio de Boca Juniors y se reunió con artistas locales, Rosalía sigue recordando su paso por el país. En ese marco, en las últimas horas la española sorprendió a sus seguidores al compartir el detrás de escena de su visita a uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad: el Obelisco.

Los rumores indican que habría aprovechado el paseo para grabar parte del videoclip de su canción “Reliquia”

“Acompañame a subir al Obelisco”, escribió la joven al comienzo del video que compartió en TikTok. Al comienzo del clip, la cantante grabó el monumento desde la base, destacando la altura de la estructura. Ya una vez adentro, la artista no ocultó su apuro por llegar a la cima: “Vamos, tengo que llegar antes de que se haya hecho de noche. Albert, corre, deja de reírte”.

Puede interesarte

Segundos después, Rosalía volvió a hacer una pausa para contar su avance: “Uf, me he cansado ya y llevo cinco pisos. Los squats están reventando. Además el camino es cada vez más estrecho. Subir por el ascensor es muy traidor”. Minutos después, ya con su último aliento, la joven pudo llegar a la cima. Entre gestos de celebración y euforia, la española celebró haber llegado antes de que anocheciera. Ya más calmada, aprovecho para recostarse en la ventana, de espaldas al suelo.

Acto seguido, se asomó para disfrutar de la vista. “Mira, Evita Perón”, dijo al ver el cuadro de la figura política sobre el edificio de la 9 de Julio. Segundos después la joven se asomó fuera de la ventana, dejando que el viento acariciara su cara y la despeinara. Para cerrar, la española dejó ver el cansancio que le causó esta experiencia: “He subido una vez, y no más”.

ROSALÍA subiendo al Obelisco de Buenos Aires vía TikTok. pic.twitter.com/lo7PnWYitf — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) December 2, 2025

La llegada de Rosalía a Buenos Aires generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores y la escena artística local. La cantante española, considerada una de las figuras más influyentes del pop internacional, arribó a la capital argentina el jueves por la noche y, desde entonces, su presencia se convirtió en el centro de atención. Su agenda incluyó apariciones en eventos musicales, entrevistas en medios locales, recorridos por sitios emblemáticos y encuentros con destacadas personalidades del espectáculo argentino.

A pocas horas de su llegada, Rosalía sorprendió al público al asistir de manera inesperada al concierto de la banda Cindy Cats en el estadio Ferro. En ese evento, la artista ocupó un sector reservado en la platea VIP, donde compartió la velada con figuras de la música argentina como Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes. Para la ocasión, eligió un atuendo discreto: vestido negro, lentes oscuros y un pañuelo blanco en la cabeza, lo que acentuó el carácter sorpresivo de su aparición. La ovación y el homenaje que recibió en el estadio reflejaron el impacto de su visita.

Puede interesarte

El viernes al mediodía, Rosalía ofreció su primera entrevista en Argentina en el programa de Luzu TV, conducido por Nicolás Occhiato. Durante la charla, la cantante compartió sus primeras impresiones sobre la ciudad y su experiencia con la gastronomía local. “Muy rico, me comí una medialuna. Estamos aquí en Buenos Aires, flipando”, expresó. Consultada sobre los platos típicos que había probado, detalló: “Ayer me comí una milanesa, una empanada de ternera. Y un poco de puré de papas y un poco de flan. Indulgencia a nivel extremo. Me pusieron una salsa, como curry. Sabía a chimichurri. Y yo no sabía si tenía que ponerlo en la empanada o en la milanesa y se lo puse a las dos. Había limón y le puse a la empanada”.

En ese mismo programa, el equipo le obsequió una camiseta de la Selección Argentina, gesto que la artista agradeció con una sonrisa. Más tarde, Rosalía visitó el programa de Mario Pergolini, donde recibió otra muestra de afecto local: una camiseta de Boca Juniors. La cantante se colocó la prenda y, tras la entrevista, salió a la calle para firmar autógrafos, tomarse selfies y saludar a sus admiradores.

Durante su estadía, Rosalía vivió de cerca la pasión futbolera al visitar La Bombonera, acompañada por el rapero Trueno. En ese contexto, la artista expresó su asombro ante la magnitud del estadio: “No sé por qué me da nervios. Qué chulo. Es muy bonito, es muy grande. Es grande pero está cerca”. Ya en el campo de juego, Rosalía preguntó si podía correr y, tras quitarse el calzado, recorrió el césped. Al regresar, recibió una camiseta azul y amarilla con su nombre y el número diez en la espalda, obsequio de las autoridades del club.

La agenda de Rosalía en Buenos Aires incluyó encuentros con destacadas figuras del espectáculo local. Lali Espósito compartió en sus redes sociales imágenes de una reunión con la cantante catalana, en la que también participaron Úrsula Corberó y Emilia Mernes.