Días atrás, se conoció la noticia sobre un acto totalmente repudiable y que genera indignación en la comunidad de Melincué. El episodio de vandalismo en un sector de la laguna, considerado de importancia arqueológica por los restos hallados en el sitio que es preservado para continuar investigando.

“Las profanaciones se dieron en el sitio arqueológico del Fuerte de 1777 donde se encuentra trabajando la UNR y el Museo Gallardo de Rosario, con mi presencia como colaborador al igual que otros vecinos, del proyecto Entornos a Melincué y que está ubicado al oeste de esta población”, relató Armando Senese, gran conocedor del pueblo y sus tesoros y testigo de los cambios que ocasiona el ambiente en el humedal.

Durante el año pasado “manos anónimas" ya habían intentado “hacer algún tipo de acción con la apertura de una protección colocada sobre uno de los esqueletos hallados dentro de la capilla”, recordó el vecino de Melincué.

Asombro e indignación

Y este hecho finalmente se concretó hace 10 días (sábado 10 de agosto) cuando “concurrimos con los antropólogos y arqueólogos a fin de preparar la próxima campaña (la 6ta) y realizar trabajos adentro de esa capilla y con asombro y después indignación vemos que habían vandalizado y hasta sustraído partes de un esqueleto humano dejando algunos huesos a la vista e insertando algunos palos y rompiendo parte de la protección que también se había colocado sobre la estructura de la capilla en la primera campaña”, detalló Senese, con frustración.

“En ese momento -siguió- como se pudo fuimos tapando nuevamente. El miércoles 14 concurrí al sitio y pude ver que habían vandalizado dos lugares en especial buscando no sé qué y un cráneo quedó expuesto faltándole partes”.

Ante ese panorama y de repetición, Senese decidió hacer la denuncia correspondiente como vecino “para que se cumpla la Ley 25.743 y supletorias, interviniendo la Fiscalía de Melincué. Los daños todavía no fueron evaluados al 100 por ciento y para ello hace falta que intervengan los profesionales y unos días de labor”, expresó.

Sobre la vigilancia que pudiere existir en el lugar, el vecino manifestó que no había y que “estaba cubierto por vegetación y para no ponerlo al descubierto utilizaba un recorrido aéreo, debido que por el frío y la lluvia hacía varios días que no concurría", aclarando que su participación en el proyecto es totalmente ad-honorem "y por interés cultural patrimonial y protección de la biodiversidad como habitante de Melincué”.

Arrepentido

⁠"Creo que el error fue publicar y compartir estas buenas noticias de gran valor científico, cultural, patrimonial sobre la historia de los pueblos (nuestra historia) cuando la sociedad, la población incluso autoridades y algunos visitantes no están preparadas para entender lo qué representa semejante hallazgo a nivel nacional e internacional", reflexionó el integrante del equipo Entornos a Melincué, quien aportó gran valor a la investigación, pero hoy se muestra defraudado por las consecuencias de hacerlo público.

“Hoy ya mi trabajo continuará con otros hallazgos que resultan tan o más importantes que el del Fuerte y obtenidos por el trabajo constante, de los que falta completar datos brindados por los antiguos y otros estudios sobre archivos y el terreno, pero de mi parte no haré nada para publicar sobre resultados”, anunció entendiendo que de esa manera "continuarán protegidos".

“Indigna la falta de respeto, la anomia y la desprolijidad. Sospechas de los autores o autor de los daños existen. No dudo que en algún momento se sabrá”, admitió.

Transmitir sus saberes

Al mismo tiempo, Armando Senese participa como capacitador del curso "Anfitriones turísticos locales" el cual para el aficionado a la historia “resulta muy interesante e importante para que ellos puedan trabajar con los visitantes, hablando con propiedad sobre el tema y así evitando transmitir información errónea como se hacía hasta ahora en algunas cuestiones y comprender ‘el todo’ que representa la laguna de Melincué para el pueblo, la región a pesar de la invisibilidad a la que fue sometida la historia anterior y posterior al virreinato y pareciera que algunos desean continuar”, cerró.