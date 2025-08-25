El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado donde informa el ofrecimiento de una recompensa entre las sumas de $2.5 millones y $5 millones para toda persona que aporte datos fehacientes que permitan localizar y detener a Ricardo Julio Maidana, el acusado de haber asesinado de tres tiros a su yerno José Luis Colla Davalos en abril de este año en Florencio Varela.

“Las personas que quieran aportar la información requerida deberán presentarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 descentralizada de Florencio Varela del Departamento Judicial Quilmes”, destacaron.

Las autoridades explicaron que la identidad de la persona será reservada durante y después de todo el proceso. Acerca del monto de la recompensa, el mismo será distribuido sólo entre quienes se presenten a suministrar la información.

La orden de captura es en relación en la causa donde el hombre está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En efecto, el hecho se produjo en la noche del 24 de abril de 2025 cuando, en circunstancias en que se producía una discusión entre Maidana y Dávalos, el primero le efectuó tres disparos al joven, provocándole la muerte y dándose posteriormente a la fuga.

José Luis Colla DavalosFotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes

“Él había llegado de trabajar y le dice a mi papá de tomar unos mates y justo llega Milagros a la casa, mi papá se va a su casa y los deja solos. Ese día ella estaba mucho con el teléfono enviándole al papá lo que iba pasando”, contó Yanina Colla, hermana de la víctima.

“En ese momento, llega el papá de Milagros y mi hermano estaba sentado justo en una mesa donde suceden los hechos, llega de la nada Ricardo Julio Maidana, que es el papá de la chica y detona tres disparos hacia mi hermano, sin darle tiempo a que pueda correr o defenderse. Llegó y disparó y lo mató”, declaró Colla en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Según explicaron, la víctima y el agresor mantuvieron una fuerte pelea porque, según la joven le dijo a su papá, Colla Davalos la había agredido.