Quince niños y un adulto vivieron una experiencia angustiante la noche del viernes en Adventureland, un parque de diversiones ubicado en Long Island, Nueva York cuando la atracción Wave Twister se detuvo inesperadamente con todos ellos a bordo. El incidente se produjo poco antes de las 19:30, momento en que los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando sobre la situación. El reporte indicaba que el juego mecánico, calificado como una atracción de emociones fuertes y la más reciente incorporación del parque, se había averiado, dejando a sus ocupantes atrapados a considerable altura.

La policía del condado de Suffolk confirmó que la atracción se encontraba a unos 7,6 metros del suelo en el momento en que se produjo el fallo. La operación de rescate se puso en marcha de inmediato, movilizando a varios departamentos de bomberos y a la Unidad de Servicios de Emergencia, quienes se encargaron de coordinar las labores necesarias para liberar a los afectados. Los equipos de rescate tardaron aproximadamente tres horas en completar la evacuación de todos los pasajeros. El operativo fue seguido desde el aire por el helicóptero Chopper 2 de CBS News New York, que sobrevoló la atracción poco antes de las 22:40, justo cuando se rescataba a la última persona.

El procedimiento de rescate requirió un despliegue de recursos y personal especializado, dada la posición elevada en la que quedó detenido el Wave Twister. Los equipos utilizaron cuerdas y plataformas elevadoras para ir bajando uno a uno a los ocupantes, priorizando la seguridad y procurando mantener la calma entre los niños y el adulto atrapados. La coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencia fue clave para evitar lesiones y lograr que la operación concluyera exitosamente.

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Entre los pasajeros atrapados se encontraba un niño de cinco años, acompañado por su padre de cuarenta años, según informó la policía del condado de Suffolk. El resto de los ocupantes tenía edades comprendidas entre ocho y doce años, lo que resalta la vulnerabilidad de los implicados en el incidente. El rango de edades de los niños pone de manifiesto la importancia de los protocolos de seguridad y la pronta respuesta de los servicios de emergencia ante este tipo de situaciones.

En relación con el estado de salud de los rescatados, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos entre los pasajeros. A pesar del tiempo transcurrido y la tensión vivida durante la operación, todos fueron puestos a salvo sin consecuencias físicas. Como medida preventiva y mientras se esclarecen las causas del desperfecto, la gerencia de Adventureland decidió que el recorrido permanezca cerrado hasta nuevo aviso. Wave Twister había sido inaugurada apenas en marzo y su cierre temporal se mantendrá mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.

Desde su fundación hace más de seis décadas, Adventureland se ha caracterizado por su historial de seguridad y la satisfacción de sus visitantes, según destacó un portavoz del parque en un comunicado. El representante expresó la comprensión del parque por la preocupación de los pasajeros y sus familias, y aseguró que trabajarán junto a sus asesores de atracciones para evaluar en profundidad las causas del incidente. El comunicado también agradeció la dedicación de los servicios de emergencia que intervinieron en la evacuación de los visitantes y reiteró el compromiso del parque con la seguridad. Se había anunciado que el sábado se ofrecería una rueda de prensa con más información, aunque finalmente un representante del parque informó que no habría disponibilidad para los medios de comunicación.

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Entre los niños que quedaron atrapados se encontraba una estudiante de secundaria, quien relató a la periodista Adi Guajardo, de CBS News New York, cómo vivió el suceso. “Conocía la situación. Tranquilicé a un par de niños. Les decía que todo estaba bien, que podían tomarme de la mano y cosas así”, explicó la alumna de sexto grado. Al principio, la menor reconoció haber sentido miedo, pero luego sus instintos la llevaron a ayudar a quienes la rodeaban, procurando calmar a los más pequeños y brindarles apoyo emocional durante las horas de encierro. Según su testimonio, algunos niños lloraban y ella intentó calmarlos, asegurándoles que pronto serían rescatados.

Cuando cayó la noche y la operación de rescate se acercaba a su final, los niños que permanecían en la atracción mostraron signos de recuperación anímica. El helicóptero de CBS News captó imágenes de varios de ellos saludando a la cámara desde las alturas, en actitud relajada y sin aparentes muestras de angustia. La actitud de los menores tras el rescate fue interpretada como una reacción positiva ante una experiencia que, a pesar del susto, no dejó consecuencias físicas ni mayores sobresaltos para los involucrados.