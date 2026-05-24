A los 99 años, Mirtha Legrand sigue siendo la dueña indiscutida de la mesa más famosa de la televisión argentina. Y no hay señales de que eso vaya a cambiar. La conductora ya dejó en claro que en 2027 quiere seguir al frente de su programa, y Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, no solo escuchó el mensaje sino que fue un paso más allá. En la última emisión de La noche de Mirtha (El Trece), que tuvo como invitados al elenco de Sottovoce, el productor aprovechó su lugar en la mesa para hacerle una propuesta en vivo que dejó en claro cuál es el plan del canal para cuando la conductora sople las velas del número más esperado: sus 100 años, el próximo 23 de febrero.

Con la complicidad que construyeron a lo largo de años de trabajo conjunto, Suar tomó la palabra y se dirigió directamente a ella. “Yo te quiero preguntar. Si vos querés...”, arrancó, con un tono que mezclaba la formalidad del anuncio con la calidez de quien conoce bien a su interlocutora. Mirtha, atenta y pícara como siempre, lo frenó antes de que terminara. “A ver, ojo, ¡atención!”, respondió entre risas del estudio. Suar le prometió solo dos preguntas y ella le dio el pie.

“El año que viene, el 23 de febrero, se cumple una fecha muy importante para tu vida y la vida de los argentinos. Si mal no recuerdo es tu cumpleaños”, introdujo Suar antes de ir al punto. “¿Es centenaria?”, preguntó Mirtha, anticipándose. “Centenaria”, confirmó él. La palabra desató una reacción inmediata en la conductora. “¡Ay, soy centenaria! No lo puedo creer. No, no puede ser. Esta palabra no la digo más”, exclamó entre las carcajadas de toda la mesa. Suar la tranquilizó: “No la digas más, no la digas más. Cumplís un buen número”. Y fue entonces cuando llegó la propuesta: “El canal te va a armar una fiesta enorme. ¿Vas a querer que lo armemos?”. La respuesta de Mirtha no dejó lugar a dudas: “Sí, sí, sí”.

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“¿Estás cómoda en El Trece?”, le consultó Suar. “Comodísima. ¿Cuántos años hace?”, retrucó ella, antes de agregar con la picardía que la caracteriza: “Porque me voy, pero vuelvo”. La frase desató nuevas risas y Suar la tomó con humor: “Siempre quiere que nos separemos... Pero siempre se va La Chiqui, pero ella, siempre vuelve”. Mirtha cerró el intercambio con palabras que resumieron décadas de vínculo. “Estoy feliz. Como en mi casa. Los quiero y me quieren”, dijo. “Te queremos mucho”, respondió Suar. “Muy feliz”, repitió ella. “Gracias, chiquita”, cerró el productor.

MIRTHA es CENTENARIA.

Adrián Suar adelantó que El Trece prepara un gran festejo para los 100 años de Mirtha Legrand. pic.twitter.com/FWhJT0oB5r — emi (@eeemiliano) May 24, 2026

Pero el momento de la noche no terminó ahí. Fue Carla Peterson quien sumó un dato que incluso la propia Mirtha desconocía en toda su dimensión. “Es una pregunta medio afirmación, porque yo lo sé, pero no sé si vos sabías que no solo tenés el récord de mayor cantidad de programas, sino que también es el récord porque es el único formato que siempre fue el mismo, con la misma conductora, en el mundo”, le planteó Peterson. “¿Vos lo sabías eso?”, preguntó. “No, en el mundo no”, admitió Mirtha, visiblemente sorprendida.

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“En el mundo”, repitió Peterson, con énfasis. Suar se sumó para confirmarlo: “Sí, en el mundo sí, chiquita”. Peterson fue más precisa: “¿60 años de programa?”. Y Mirtha respondió con una mezcla de modestia y orgullo: “Y sí, soy yo. Es récord...”. Peterson insistió en subrayar el mérito: “Pero es el récord por vos”. “Por vos, chiquita, que te amamos”, cerró Suar. Mirtha lo recibió con la calidez de siempre: “Bueno, gracias, amorosos”.